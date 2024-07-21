https://sarabic.ae/20240721/إعلام-هجوم-أمريكي-بريطاني-على-محافظتي-حجة-والحديدة-في-اليمن-1090994106.html

إعلام: هجوم أمريكي بريطاني على محافظتي حجة والحديدة في اليمن

إعلام: هجوم أمريكي بريطاني على محافظتي حجة والحديدة في اليمن

سبوتنيك عربي

شن الطيران الأمريكي البريطاني، اليوم الأحد، ست غارات على محافظتي حجة والحديدة في اليمن. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T14:58+0000

2024-07-21T14:58+0000

2024-07-21T14:58+0000

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر أمني قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة"، مشيرا إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.كانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

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https://sarabic.ae/20240721/الدفاع-السعودية-تنفي-علاقتها-بالغارات-على-الحديدة-اليمنية-1090989208.html

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي