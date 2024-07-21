https://sarabic.ae/20240721/الدفاع-السعودية-تنفي-علاقتها-بالغارات-على-الحديدة-اليمنية-1090989208.html

"الدفاع" السعودية تنفي علاقتها بالغارات على الحديدة اليمنية

"الدفاع" السعودية تنفي علاقتها بالغارات على الحديدة اليمنية

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، علاقاتها بالغارات التي شنتها إسرائيل على مدينة الحديدة اليمنية وأدت إلى مقتل 3 وإصابة العشرات. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T12:46+0000

2024-07-21T12:46+0000

2024-07-21T12:46+0000

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وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن بلاده ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف مدينة الحديدة اليمنية، مشددا على أن السعودية لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في مناطق سيطرة الجماعة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.وذكرت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة ارتفعت الى 3 شهداء و87 مصاباً".وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العُدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مُسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدةً بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240721/غالانت-سنستهدف-أنصار-الله-في-كل-مكان-إذا-كان-ذلك-مطلوبا-1090979962.html

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