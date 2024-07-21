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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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مساحة حرة
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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https://sarabic.ae/20240721/السعودية-تنفي-مشاركتها-في-استهداف-اليمن-وتؤكد-أنها-لن-تسمح-لأي-جهة-باختراق-أجوائها-1090977652.html
السعودية تنفي مشاركتها في استهداف اليمن وتؤكد أنها لن تسمح لأي جهة باختراق أجوائها
السعودية تنفي مشاركتها في استهداف اليمن وتؤكد أنها لن تسمح لأي جهة باختراق أجوائها
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة اليمني، مشيرًا إلى أن المملكة لن تسمح... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T01:22+0000
2024-07-21T01:22+0000
السعودية
وزارة الدفاع السعودية
تركي المالكي
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في بيان نشره حساب الوزارة على منصة "إكس": وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل. معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العُدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مُسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدةً بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240720/قتلى-ومصابون-في-غارة-إسرائيلية-على-منشأة-تأوي-نازحين-في-خان-يونس-1090976795.html
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السعودية, وزارة الدفاع السعودية, تركي المالكي, أخبار اليمن الأن
السعودية, وزارة الدفاع السعودية, تركي المالكي, أخبار اليمن الأن

السعودية تنفي مشاركتها في استهداف اليمن وتؤكد أنها لن تسمح لأي جهة باختراق أجوائها

01:22 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالمتحدث الرسمي باسم تحالف عدم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، العميد تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم تحالف عدم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، العميد تركي المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة اليمني، مشيرًا إلى أن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في بيان نشره حساب الوزارة على منصة "إكس":
"المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة". مضيفًا أن "المملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت".
وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل. معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العُدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مُسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدةً بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".
مدينة الأيتام... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية على منشأة تأوي نازحين بخان يونس
أمس, 21:46 GMT
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات جنوب لبنان توقع إصابات00:05 GMT
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