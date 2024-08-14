https://sarabic.ae/20240814/ضمان-أمن-البلاد-تطوير-الجيل-الخامس-من-الغواصات-النووية-الاستراتيجية-في-روسيا-1091718147.html
"ضمان أمن البلاد"... تطوير الجيل الخامس من الغواصات النووية الاستراتيجية في روسيا
"ضمان أمن البلاد"... تطوير الجيل الخامس من الغواصات النووية الاستراتيجية في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية "روبين"، إيغور فيلنيت، اليوم الأربعاء، أن مشروع الغواصة المسيرة "أنبا" (سوروغات) وضعت في مكتب التصميم... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T08:06+0000
2024-08-14T08:06+0000
2024-08-14T08:06+0000
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الغواصة "أركتور" هي غواصة نووية استراتيجية من الجيل الخامس في البحرية الروسية. ويعد مكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية "روبين"، المطور الرئيسي للغواصات النووية الاستراتيجية، والغواصات غير النووية متعددة الأغراض، والمركبات تحت الماء في روسيا الاتحادية. وتم الإعلان عن مشروع الغواصة "أنبا" (سوروغات) لأول مرة في عام 2016، وتم تقديم الغواصة الجديدة "سوروغات- في" لأول مرة مع مشروع الغواصة "أركتور" في منتدى "آرميا- 2022".وقال فيلنيت: "لقد عملنا في مجال الروبوتات لبعض الوقت، الأمر الذي سيسمح لقواربنا من الجيل الخامس بالشعور بالثقة في المحيط. يعد كل من (سوروغات) و"أركتور" مثالاً على جهودنا لإنشاء غواصات ومركبات غير مأهولة تحت الماء والتي ينبغي أن توفر أمن بلادنا في المستقبل المنظور".وقال القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، في يونيو/حزيران الماضي، إن غواصة نووية استراتيجية من الجيل الخامس قد تظهر في البحرية الروسية في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.إطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك... فيديوروسيا تطور غواصة استراتيجية من الجيل الخامس
https://sarabic.ae/20240619/روسيا-تبدأ-بتطوير-غواصات-نووية-من-الجيل-الخامس--1089990035.html
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روسيا, غواصات, غواصات روسية, غواصات, سلاح روسيا, الجيش الروسي, العالم
روسيا, غواصات, غواصات روسية, غواصات, سلاح روسيا, الجيش الروسي, العالم
"ضمان أمن البلاد"... تطوير الجيل الخامس من الغواصات النووية الاستراتيجية في روسيا
أعلن المدير العام لمكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية "روبين"، إيغور فيلنيت، اليوم الأربعاء، أن مشروع الغواصة المسيرة "أنبا" (سوروغات) وضعت في مكتب التصميم المركزي "روبين" وهو أحد مشاريع غواصات "أركتور".
الغواصة "أركتور" هي غواصة نووية استراتيجية من الجيل الخامس في البحرية الروسية. ويعد مكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية "روبين"، المطور الرئيسي للغواصات النووية الاستراتيجية، والغواصات غير النووية متعددة الأغراض، والمركبات تحت الماء في روسيا الاتحادية.
وتم الإعلان عن مشروع الغواصة "أنبا" (سوروغات) لأول مرة في عام 2016، وتم تقديم الغواصة الجديدة "سوروغات- في" لأول مرة مع مشروع الغواصة "أركتور"
في منتدى "آرميا- 2022".
وقال فيلنيت: "لقد عملنا في مجال الروبوتات لبعض الوقت، الأمر الذي سيسمح لقواربنا من الجيل الخامس بالشعور بالثقة في المحيط. يعد كل من (سوروغات) و"أركتور" مثالاً على جهودنا لإنشاء غواصات ومركبات غير مأهولة تحت الماء
والتي ينبغي أن توفر أمن بلادنا في المستقبل المنظور".
وقال القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، في يونيو/حزيران الماضي، إن غواصة نووية استراتيجية من الجيل الخامس
قد تظهر في البحرية الروسية في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية،
التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.