https://sarabic.ae/20240619/روسيا-تبدأ-بتطوير-غواصات-نووية-من-الجيل-الخامس--1089990035.html
روسيا تبدأ بتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس
روسيا تبدأ بتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس
سبوتنيك عربي
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف، اليوم الأربعاء، أن أعمال تطوير الغواصات النووية الاستراتيجية من الجيل الخامس، قد بدأت. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T13:44+0000
2024-06-19T13:44+0000
2024-06-19T13:52+0000
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وقال مويسييف خلال المعرض البحري الدولي "فلوت- 2024": "لا شك أن هذا العمل يجري تنفيذه، ونحن نفكر دائما في المستقبل، وقد تم بالفعل وضع أساس بناء الغواصات النووية من الجيل الخامس".وتحدث مويسييف عن إنشاء غواصات صاروخية استراتيجية جديدة تعمل بالطاقة النووية وغواصات متعددة الأغراض.ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.وهذه الغواصة من مشروع 885 "ياسين-إم"، ووفقًا للمصادر، تحمل الغواصة 40 صاروخًا من طراز "كاليبر- بي إل" أو 32 صاروخ كروز من طراز "أونيكس".ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسياصواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
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روسيا, العالم, غواصات, سلاح روسيا, الجيش الروسي
روسيا, العالم, غواصات, سلاح روسيا, الجيش الروسي
روسيا تبدأ بتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس
13:44 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 13:52 GMT 19.06.2024)
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف، اليوم الأربعاء، أن أعمال تطوير الغواصات النووية الاستراتيجية من الجيل الخامس، قد بدأت.
وقال مويسييف خلال المعرض البحري الدولي "فلوت- 2024": "لا شك أن هذا العمل يجري تنفيذه، ونحن نفكر دائما في المستقبل، وقد تم بالفعل وضع أساس بناء الغواصات النووية من الجيل الخامس".
وتحدث مويسييف عن إنشاء غواصات صاروخية استراتيجية جديدة تعمل بالطاقة النووية وغواصات متعددة الأغراض.
وأضاف: "واليوم، تدخل الغواصات النووية من الجيل الرابع "بوري" و"ياسين" الخدمة في البحرية".
ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية،
التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
وهذه الغواصة من مشروع 885 "ياسين-إم"، ووفقًا للمصادر، تحمل الغواصة 40 صاروخًا من طراز "كاليبر- بي إل" أو 32 صاروخ كروز من طراز "أونيكس".
ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز،
وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.