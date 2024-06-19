روسيا تبدأ بتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240619/روسيا-تبدأ-بتطوير-غواصات-نووية-من-الجيل-الخامس--1089990035.html
روسيا تبدأ بتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس
روسيا تبدأ بتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس
سبوتنيك عربي
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف، اليوم الأربعاء، أن أعمال تطوير الغواصات النووية الاستراتيجية من الجيل الخامس، قد بدأت. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T13:44+0000
2024-06-19T13:52+0000
روسيا
العالم
غواصات
سلاح روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076942505_0:102:3278:1946_1920x0_80_0_0_b1995ad11fd40d8b87c7749737d04512.jpg
وقال مويسييف خلال المعرض البحري الدولي "فلوت- 2024": "لا شك أن هذا العمل يجري تنفيذه، ونحن نفكر دائما في المستقبل، وقد تم بالفعل وضع أساس بناء الغواصات النووية من الجيل الخامس".وتحدث مويسييف عن إنشاء غواصات صاروخية استراتيجية جديدة تعمل بالطاقة النووية وغواصات متعددة الأغراض.ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.وهذه الغواصة من مشروع 885 "ياسين-إم"، ووفقًا للمصادر، تحمل الغواصة 40 صاروخًا من طراز "كاليبر- بي إل" أو 32 صاروخ كروز من طراز "أونيكس".ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسياصواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
https://sarabic.ae/20240509/مقارنة-بين-قوة-الغواصات-الروسية-والأوروبية-1088658995.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076942505_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_1aad4e82f07609cf4f41d2e210e7bec0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, غواصات, سلاح روسيا, الجيش الروسي
روسيا, العالم, غواصات, سلاح روسيا, الجيش الروسي

روسيا تبدأ بتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس

13:44 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 13:52 GMT 19.06.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "فيليكي نوفغورود" التابعة لأسطول البحر الأسود في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سيفاستوبول، القرم 23 يوليو 2021
غواصة فيليكي نوفغورود التابعة لأسطول البحر الأسود في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سيفاستوبول، القرم 23 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف، اليوم الأربعاء، أن أعمال تطوير الغواصات النووية الاستراتيجية من الجيل الخامس، قد بدأت.
وقال مويسييف خلال المعرض البحري الدولي "فلوت- 2024": "لا شك أن هذا العمل يجري تنفيذه، ونحن نفكر دائما في المستقبل، وقد تم بالفعل وضع أساس بناء الغواصات النووية من الجيل الخامس".
وتحدث مويسييف عن إنشاء غواصات صاروخية استراتيجية جديدة تعمل بالطاقة النووية وغواصات متعددة الأغراض.

وأضاف: "واليوم، تدخل الغواصات النووية من الجيل الرابع "بوري" و"ياسين" الخدمة في البحرية".

مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
وسائط متعددة
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبية
9 مايو, 06:03 GMT
ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
وهذه الغواصة من مشروع 885 "ياسين-إم"، ووفقًا للمصادر، تحمل الغواصة 40 صاروخًا من طراز "كاليبر- بي إل" أو 32 صاروخ كروز من طراز "أونيكس".
ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسيا
صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала