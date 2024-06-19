خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240619/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تعزز-الأمن-في-شمال-شرق-آسيا-1089986702.html
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسيا
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الجديد بين موسكو وبيونغ يانغ، يساعد في إنشاء عالم جديد متعدد الأقطاب،... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T12:41+0000
2024-06-19T12:41+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984447_0:0:2653:1492_1920x0_80_0_0_12b732c7dbfa18147491ef5391ce9d3b.jpg
وفي هذا الصدد، علق الباحث في مركز الدراسات الكورية في معهد الصين وآسيا الحديثة، ألكسندر زيبين، على الحدث، بالقول إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية سيسمح للأطراف بالاستجابة للتحديات الجديدة للأمن والاستقرار في المنطقة المرتبطة بالنشاط العسكري السياسي المتزايد للولايات المتحدة وحلفائها اليابان وكوريا الجنوبية.وفي حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أشار زيبين إلى أنه "من المهم بالنسبة لروسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية أن تستجيبا بشكل مشترك للمخاطر المشتركة المتزايدة التي تهدد أمنهما، حيث ستساعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين في حل هذه المشكلة، مضيفًا أن هناك تصعيد حاد في النشاط العسكري الأمريكي في شرق آسيا، ولا سيما على طول الحدود بين روسيا وكوريا الديمقراطية والصين التي هي على مواجهة مع اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين قامتا بالفعل بإنشاء كتلة عسكرية سياسية جديدة على حدود روسيا والصين في الشرق الأقصى، وبالطبع، على حدود كوريا الديمقراطية. ويخططون في المستقبل القريب للتوقيع على اتفاقية عسكرية للتعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في إطار تحالف جديد، ويخططون لإجراء مناورات بحرية مشتركة كبيرة.وتابع زيبين، بالقول إنه "يجب على روسيا الرد على كل هذه الإجراءات ومن الطبيعي تمامًا أن تتم مناقشة قضايا الأمن وتعزيز القدرات الدفاعية للطرفين في قمة بيونغ يانغ، فهي دولة صديقة لروسيا"، مشيرًا إلى أن البلدين يجمعهما مصالح مشتركة تتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.ورأى الخبير زيبين أن الدعم السياسي المتبادل يعزز الشراكة ويزيد من السلطة الدولية لكوريا الديمقراطية الشعبية، مضيفًا بالقول إن "موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يهدف بشكل أساسي إلى ما تسعى إليه روسيا في المجتمع الدولي، وهو عالم متعدد الأقطاب، ورفض استخدام القوة في العلاقات الدولية والتهديد باستخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وعدم جواز فرض أي نموذج تنموي عليهما، وهذا هو الموقف الذي تتفق فيه موسكو وبيونغ يانغ، وهذا يفتح فرصا كبيرة للتفاعل مع كوريا الديمقراطية في مختلف المنابر الدولية".وتابع بالقول إنه "منذ البداية، اتخذت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موقفا مبدئيا بدعم روسيا في قضية أوكرانيا والدفاع عنها باستمرار. وهذا ما أكده زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المفاوضات مع رئيس روسيا الاتحادية، عندما أعرب كيم جونغ أون عن دعمه وتضامنه مع الحكومة الروسية وجيشها وشعبها في تحقيق أهداف عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السيادة، والمصالح الأمنية والسلامة الإقليمية، حيث مثل هذا البيان يجلب القدرة على التنبؤ والاستقرار في العلاقات الروسية الكورية الشمالية.ومن جهته، أعلن المدون والخبير العسكري الصيني ورئيس المركز التحليلي، تشين آن، خلال مداخلته أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستساعد في حل عدد من المشاكل المهمة لكوريا الديمقراطية الشعبية، لافتًا إلى أن "كوريا الديمقراطية الشعبية تخضع للعقوبات منذ فترة طويلة، وبسبب ذلك تواجه صعوبات في مجال التكنولوجيات المتقدمة وموارد الطاقة والغذاء لفترة طويلة، وروسيا، باستخدام تفوقها في هذه المجالات، يمكن أن تساعد كوريا الديمقراطية على تحقيق قفزة إلى الأمام في التنمية وإضافة إلى قوتها للرد على الهيمنة العالمية".ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشماليةخبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك
https://sarabic.ae/20240619/كيم-جونغ-أون-الاتفاق-الجديد-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-يسرع-من-إنشاء-عالم-جديد-متعدد-الأقطاب-1089984952.html
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-التسليم-المحتمل-لطائرات-إف-16-لضرب-روسيا-انتهاك-صارخ-للالتزامات-الدولية-فيديو--1089982379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984447_0:0:2349:1761_1920x0_80_0_0_b04b645ca04517438f8946660fd5453f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسيا

12:41 GMT 19.06.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الجديد بين موسكو وبيونغ يانغ، يساعد في إنشاء عالم جديد متعدد الأقطاب، ويخدم البلدين على الساحة الدولية.
وفي هذا الصدد، علق الباحث في مركز الدراسات الكورية في معهد الصين وآسيا الحديثة، ألكسندر زيبين، على الحدث، بالقول إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية سيسمح للأطراف بالاستجابة للتحديات الجديدة للأمن والاستقرار في المنطقة المرتبطة بالنشاط العسكري السياسي المتزايد للولايات المتحدة وحلفائها اليابان وكوريا الجنوبية.
وفي حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أشار زيبين إلى أنه "من المهم بالنسبة لروسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية أن تستجيبا بشكل مشترك للمخاطر المشتركة المتزايدة التي تهدد أمنهما، حيث ستساعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين في حل هذه المشكلة، مضيفًا أن هناك تصعيد حاد في النشاط العسكري الأمريكي في شرق آسيا، ولا سيما على طول الحدود بين روسيا وكوريا الديمقراطية والصين التي هي على مواجهة مع اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين قامتا بالفعل بإنشاء كتلة عسكرية سياسية جديدة على حدود روسيا والصين في الشرق الأقصى، وبالطبع، على حدود كوريا الديمقراطية. ويخططون في المستقبل القريب للتوقيع على اتفاقية عسكرية للتعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في إطار تحالف جديد، ويخططون لإجراء مناورات بحرية مشتركة كبيرة.
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
كيم جونغ أون: الاتفاق الجديد بين موسكو وبيونغ يانغ يسرع من إنشاء عالم جديد متعدد الأقطاب
10:44 GMT
وتابع زيبين، بالقول إنه "يجب على روسيا الرد على كل هذه الإجراءات ومن الطبيعي تمامًا أن تتم مناقشة قضايا الأمن وتعزيز القدرات الدفاعية للطرفين في قمة بيونغ يانغ، فهي دولة صديقة لروسيا"، مشيرًا إلى أن البلدين يجمعهما مصالح مشتركة تتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
ورأى الخبير زيبين أن الدعم السياسي المتبادل يعزز الشراكة ويزيد من السلطة الدولية لكوريا الديمقراطية الشعبية، مضيفًا بالقول إن "موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يهدف بشكل أساسي إلى ما تسعى إليه روسيا في المجتمع الدولي، وهو عالم متعدد الأقطاب، ورفض استخدام القوة في العلاقات الدولية والتهديد باستخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وعدم جواز فرض أي نموذج تنموي عليهما، وهذا هو الموقف الذي تتفق فيه موسكو وبيونغ يانغ، وهذا يفتح فرصا كبيرة للتفاعل مع كوريا الديمقراطية في مختلف المنابر الدولية".
وتابع بالقول إنه "منذ البداية، اتخذت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موقفا مبدئيا بدعم روسيا في قضية أوكرانيا والدفاع عنها باستمرار. وهذا ما أكده زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المفاوضات مع رئيس روسيا الاتحادية، عندما أعرب كيم جونغ أون عن دعمه وتضامنه مع الحكومة الروسية وجيشها وشعبها في تحقيق أهداف عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السيادة، والمصالح الأمنية والسلامة الإقليمية، حيث مثل هذا البيان يجلب القدرة على التنبؤ والاستقرار في العلاقات الروسية الكورية الشمالية.
وأوضح الخبير أن الدعم الروسي لكوريا الديمقراطية في المهام التي تقوم بها، في المقام الأول، هي ضمان أمنها وخاصة التنمية الاقتصادية في سياق العقوبات الصارمة غير المسبوقة، سيكون أيضًا مستقرًا وثابتًا. وهذا بدوره سيعزز الاقتصاد في كوريا الديمقراطية ويوسع إمكانيات تعاونها مع الدول الأجنبية الأخرى، مما يزيد من إمكانية التنبؤ بسياسة بيونغ يانغ في عيون الشركاء الأجانب.
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد طرفيها
09:21 GMT
ومن جهته، أعلن المدون والخبير العسكري الصيني ورئيس المركز التحليلي، تشين آن، خلال مداخلته أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستساعد في حل عدد من المشاكل المهمة لكوريا الديمقراطية الشعبية، لافتًا إلى أن "كوريا الديمقراطية الشعبية تخضع للعقوبات منذ فترة طويلة، وبسبب ذلك تواجه صعوبات في مجال التكنولوجيات المتقدمة وموارد الطاقة والغذاء لفترة طويلة، وروسيا، باستخدام تفوقها في هذه المجالات، يمكن أن تساعد كوريا الديمقراطية على تحقيق قفزة إلى الأمام في التنمية وإضافة إلى قوتها للرد على الهيمنة العالمية".

وختم الخبير الصيني، بالقول إنه "بالإضافة إلى ذلك، سيساعد ذلك على ظهور قوة استقرار في العالم في الوقت الحالي، يدرك الناس (من مختلف الدول) بشكل متزايد أن السبب الرئيسي للاضطرابات في العالم يرتبط بالاعتداءات الوقحة التي تقوم بها مجموعة من الدول المنخرطة في التنمر على دول أخرى، ولكن ذلك يرجع إلى حقيقة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يستخدمان تكتيكات الذئب".

ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.
بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية
خبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала