https://sarabic.ae/20240619/بوتين-التسليم-المحتمل-لطائرات-إف-16-لضرب-روسيا-انتهاك-صارخ-للالتزامات-الدولية-فيديو--1089982379.html

بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها

بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها في بيونغ يانغ، مع رئيس كوريا الديمقراطية، الشعبية كيم جونغ أون، أن اتفاقية الشراكة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T09:21+0000

2024-06-19T09:21+0000

2024-06-19T09:38+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

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وقال بوتين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تنص على تقديم المساعدة للجانب الآخر في حالة وقوع عدوان عليه.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن التسليم المحتمل لطائرات "إف 16" وأسلحة ومعدات أخرى لضرب روسيا، هي بمثابة انتهاك صارخ للالتزامات الدولية.وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو وبيونغ يانغ تنتهجان سياسة خارجية مستقلة ولا تقبلان الابتزاز.وأوضح بوتين أن روسيا لا تستبعد التعاون العسكري التقني مع كوريا الديمقراطية وفقا للاتفاقية الموقعة.

https://sarabic.ae/20240619/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1089981184.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية