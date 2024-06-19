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بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها
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بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها
بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها في بيونغ يانغ، مع رئيس كوريا الديمقراطية، الشعبية كيم جونغ أون، أن اتفاقية الشراكة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T09:21+0000
2024-06-19T09:38+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وقال بوتين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تنص على تقديم المساعدة للجانب الآخر في حالة وقوع عدوان عليه.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن التسليم المحتمل لطائرات "إف 16" وأسلحة ومعدات أخرى لضرب روسيا، هي بمثابة انتهاك صارخ للالتزامات الدولية.وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو وبيونغ يانغ تنتهجان سياسة خارجية مستقلة ولا تقبلان الابتزاز.وأوضح بوتين أن روسيا لا تستبعد التعاون العسكري التقني مع كوريا الديمقراطية وفقا للاتفاقية الموقعة.
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1089981184.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
روسيا, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها

09:21 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 19.06.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها في بيونغ يانغ، مع رئيس كوريا الديمقراطية، الشعبية كيم جونغ أون، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشامة الموقعة بين البلدين تتضمن تقديم المساعدة في حال تعرض أحد الأطراف لعدوان.
وقال بوتين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تنص على تقديم المساعدة للجانب الآخر في حالة وقوع عدوان عليه.
"اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة اليوم تنص، من بين أمور أخرى، على تقديم المساعدة المتبادلة في حالة الاعتداء على أحد أطراف هذه الاتفاقية".
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة... فيديو
08:01 GMT
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن التسليم المحتمل لطائرات "إف 16" وأسلحة ومعدات أخرى لضرب روسيا، هي بمثابة انتهاك صارخ للالتزامات الدولية.
"إن هذا ليس مجرد بيان، إنه يحدث بالفعل، وكل هذا يعتبر انتهاك صارخ للقيود التي تفرضها الدول الغربية في إطار الالتزامات الدولية المختلفة"
وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو وبيونغ يانغ تنتهجان سياسة خارجية مستقلة ولا تقبلان الابتزاز.
وأوضح بوتين أن روسيا لا تستبعد التعاون العسكري التقني مع كوريا الديمقراطية وفقا للاتفاقية الموقعة.
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