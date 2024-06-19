https://sarabic.ae/20240619/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-1089981184.html
بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
سبوتنيك عربي
وقّعت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأربعاء، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك في ختام محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T08:01+0000
2024-06-19T08:01+0000
2024-06-19T08:01+0000
روسيا
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد وقّع بوتين وكيم جونغ أون على وثيقة الاتفاقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين
روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين
بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
يتبع
وقّعت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأربعاء، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك في ختام محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد وقّع بوتين وكيم جونغ أون على وثيقة الاتفاقية.