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كيم جونغ أون يؤكد دعمه للعملية العسكرية الروسية ودور موسكو في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي
كيم جونغ أون يؤكد دعمه للعملية العسكرية الروسية ودور موسكو في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، صباح اليوم الأربعاء، على دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T06:06+0000
2024-06-19T06:06+0000
العالم
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وجاءت تصريحات كيم جونغ أون في مستهل اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلالها: "تقدر حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الدور القوي لروسيا في الحفاظ على الاستقرار والتوازن الاستراتيجي في العالم".وأضاف كيم جون: " نعرب أيضًا عن دعم بلادنا الكامل وتضامنها مع الحكومة الروسية وجيشها وشعبها في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السيادة والمصالح الأمنية، وكذلك سلامة الأراضي".ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.ويرافق الرئيس الروسي في الجولة وفد تمثيلي؛ حيث يحضر المباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ووزير النقل رومان ستاروفويت. وكذلك سيكون هناك أيضًا ممثلون عن الشركات المحلية الكبرى، بما في ذلك رئيس روسكوسموس يوري بوريسوف، ورئيس السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف.وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-روسيا-تواجه-سياسة-الهيمنة-الإمبريالية-التي-تحاول-الولايات-المتحدة-وتوابعها-فرضها-1089978895.html
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كيم جونغ أون يؤكد دعمه للعملية العسكرية الروسية ودور موسكو في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي

06:06 GMT 19.06.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوركيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© POOL
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أكد رئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، صباح اليوم الأربعاء، على دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات كيم جونغ أون في مستهل اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلالها: "تقدر حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الدور القوي لروسيا في الحفاظ على الاستقرار والتوازن الاستراتيجي في العالم".
وأضاف كيم جون: " نعرب أيضًا عن دعم بلادنا الكامل وتضامنها مع الحكومة الروسية وجيشها وشعبها في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السيادة والمصالح الأمنية، وكذلك سلامة الأراضي".
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
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وأبدى كيم أون جون اعتزام بلاده تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا، وقال بهذا الصدد: "الآن أصبح الوضع في العالم أكثر تعقيدا ويتغير بسرعة. وفي هذه الحالة، نعتزم تعزيز التواصل الاستراتيجي مع روسيا ومع القيادة الروسية".

ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ويرافق الرئيس الروسي في الجولة وفد تمثيلي؛ حيث يحضر المباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ووزير النقل رومان ستاروفويت. وكذلك سيكون هناك أيضًا ممثلون عن الشركات المحلية الكبرى، بما في ذلك رئيس روسكوسموس يوري بوريسوف، ورئيس السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.
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