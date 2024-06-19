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بوتين: روسيا تواجه سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها
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بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية
بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة" سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، حيث ستقام مراسم لقاء مهيبة مع زعيم كوريا... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T03:43+0000
2024-06-19T03:43+0000
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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بيونغ يانغ - سبوتنيك. وبحسب المراسل، بعد مراسم اللقاء والتصوير المشترك، ستجرى المفاوضات الروسية الكورية في مقر إقامة كومسوسان للضيوف رفيعي المستوى.الجدير بالذكر أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الديمقراطية مكثف، وسيعقد الجزء الرئيسي منه يوم الأربعاء، في 19 يونيو/ حزيران، ومن المقرر أن تتم المحادثات بأشكال مختلفة.ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا كوريا خلال الحرب العالمية الثانية.وزُيّنت شوارع بيونغ يانغ، استعدادا لاستقبال الرئيس الروسي، بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".ويرافق الرئيس الروسي في هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الصناعة والتجارة أنطون أليخانوف، ووزير النقل رومان ستاروفويت، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.
https://sarabic.ae/20240618/خبير-زيارة-بوتين-إلى-كوريا-الشمالية-تحمل-رسائل-عدة-والاتحاد-الأوروبي-في-طريقه-للتفكك--1089970847.html
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فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية

03:43 GMT 19.06.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا، 13 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا، 13 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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أفاد مراسل وكالة" سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، حيث ستقام مراسم لقاء مهيبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
بيونغ يانغ - سبوتنيك. وبحسب المراسل، بعد مراسم اللقاء والتصوير المشترك، ستجرى المفاوضات الروسية الكورية في مقر إقامة كومسوسان للضيوف رفيعي المستوى.
مفاوضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
خبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك
أمس, 19:26 GMT
الجدير بالذكر أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الديمقراطية مكثف، وسيعقد الجزء الرئيسي منه يوم الأربعاء، في 19 يونيو/ حزيران، ومن المقرر أن تتم المحادثات بأشكال مختلفة.
ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا كوريا خلال الحرب العالمية الثانية.
وزُيّنت شوارع بيونغ يانغ، استعدادا لاستقبال الرئيس الروسي، بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".
ويرافق الرئيس الروسي في هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الصناعة والتجارة أنطون أليخانوف، ووزير النقل رومان ستاروفويت، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعاأمس, 21:24 GMT
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