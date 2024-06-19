https://sarabic.ae/20240619/بوتين-يصل-إلى-ميدان-كيم-إيل-سونغ-في-بيونغ-يانغ-حيث-ستقام-مراسم-لقائه-مع-زعيم-كوريا-الشمالية-1089978576.html

بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية

بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة" سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، حيث ستقام مراسم لقاء مهيبة مع زعيم كوريا... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T03:43+0000

2024-06-19T03:43+0000

2024-06-19T03:43+0000

فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

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بيونغ يانغ - سبوتنيك. وبحسب المراسل، بعد مراسم اللقاء والتصوير المشترك، ستجرى المفاوضات الروسية الكورية في مقر إقامة كومسوسان للضيوف رفيعي المستوى.الجدير بالذكر أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الديمقراطية مكثف، وسيعقد الجزء الرئيسي منه يوم الأربعاء، في 19 يونيو/ حزيران، ومن المقرر أن تتم المحادثات بأشكال مختلفة.ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا كوريا خلال الحرب العالمية الثانية.وزُيّنت شوارع بيونغ يانغ، استعدادا لاستقبال الرئيس الروسي، بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".ويرافق الرئيس الروسي في هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الصناعة والتجارة أنطون أليخانوف، ووزير النقل رومان ستاروفويت، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.

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فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية