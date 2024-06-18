https://sarabic.ae/20240618/خبير-زيارة-بوتين-إلى-كوريا-الشمالية-تحمل-رسائل-عدة-والاتحاد-الأوروبي-في-طريقه-للتفكك--1089970847.html

خبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك

خبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن الآسيوي والإقليمي، الدكتور شاهر الشاهر، أنّ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) في هذا التوقيت... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T19:26+0000

2024-06-18T19:26+0000

2024-06-18T19:26+0000

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ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ" العلاقات بين روسيا و كوريا الجنوبية تتوسع بشكل كبير، إذ أن الرئيس الروسي يريد إعادة إحياء اتفاقية الصداقة الموقعة سابقًا بين الاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية في العام 1961".وبحسب الباحث في الشأن الآسيوي والإقليمي، فإنّ "العالم اليوم يشهد اصطفافات جديدة حيث تشكل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" فريق لمواجهة روسيا وحلفائها الداعين الى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب".كما تطرّق الشاهر في مداخلته للحديث عن استخدام الأموال الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا، قائلا إنّ "هذا الخطأ التاريخي سينعكس على الولايات المتحدة لا سيما وأنه سيتسبب بزوال ثقة أيّ دولة أو مستثمر بواشنطن، لا سيما وأنّ روسيا قادرة على الرد بالمثل عبر الأموال الأوروبية المتواجدة لديها وبالتالي الولايات المتحدة التي صاغت النظام الدولي تحاول أن تقيده اليوم".أما عن مجموعة "البريكس"، فقد أشار الشاهر إلى أنّها "تنمو بشكل كبير وفيها طرف معطل على اعتبار أنها قوة اقتصادية ودورها يشبه دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سابقاً، ألا وهي الهند التي لا تزال مواقفها غير واضحة حيال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، وفق قوله.

https://sarabic.ae/20240618/بوتين-يصل-إلى-كوريا-الديمقراطية-في-زيارة-دولة-وكيم-جونغ-أون-يستقبله-في-المطار-1089969480.html

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