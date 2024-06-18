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بوتين يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة وكيم جونغ أون يستقبله في المطار
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بوتين يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة وكيم جونغ أون يستقبله في المطار
بوتين يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة وكيم جونغ أون يستقبله في المطار
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة تستمر ليومين، وكان في استقباله في المطار الرئيس الكوري... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T17:49+0000
2024-06-18T18:02+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هبطت في مطار بيونغ يانغ.الجدير بالذكر أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الديمقراطية مكثف، وسيعقد الجزء الرئيسي منه يوم الأربعاء، في 19 يونيو/ حزيران، ومن المقرر أن تتم المحادثات بأشكال مختلفة.وزُيّنت شوارع بيونغ يانغ، استعدادا لاستقبال الرئيس الروسي، بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".ويرافق الرئيس الروسي في هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الصناعة والتجارة أنطون أليخانوف، ووزير النقل رومان ستاروفويت، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.
https://sarabic.ae/20240617/بوتين-كوريا-الشمالية-تحقق-نتائج-مذهلة-في-المجالات-الصناعية-والعلمية-والعسكرية-1089943791.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة وكيم جونغ أون يستقبله في المطار

17:49 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 18:02 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة تستمر ليومين، وكان في استقباله في المطار الرئيس الكوري كيم جونغ أون.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هبطت في مطار بيونغ يانغ.
الجدير بالذكر أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الديمقراطية مكثف، وسيعقد الجزء الرئيسي منه يوم الأربعاء، في 19 يونيو/ حزيران، ومن المقرر أن تتم المحادثات بأشكال مختلفة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا كوريا خلال الحرب العالمية الثانية.
وزُيّنت شوارع بيونغ يانغ، استعدادا لاستقبال الرئيس الروسي، بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".
ويرافق الرئيس الروسي في هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الصناعة والتجارة أنطون أليخانوف، ووزير النقل رومان ستاروفويت، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.
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