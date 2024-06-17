https://sarabic.ae/20240617/بوتين-كوريا-الشمالية-تحقق-نتائج-مذهلة-في-المجالات-الصناعية-والعلمية-والعسكرية-1089943791.html

بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية

بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في تحسين قدراتها الدفاعية وكذلك في قوتها العلمية والصناعية. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T22:21+0000

2024-06-17T22:21+0000

2024-06-17T23:09+0000

فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080986164_0:61:3126:1819_1920x0_80_0_0_7afa7a02fbf936c87fbe8ceef8bb7809.jpg

وقال بوتين في مقال لصحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية: "نرى بالقوة والكرامة والشجاعة التي يقاتل بها شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من أجل حريتهم وسيادتهم وتقاليدهم الوطنية. إنهم يحققون نتائج ضخمة، واختراقات حقيقية في تعزيز دفاع البلاد وقوتها التكنولوجية والعلمية والصناعية".وأكد الرئيس الروسي، بأن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.وقال بوتين: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".

https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-موسكو-لن-تسمح-بإعادة-آلية-فرض-القيود-على-كوريا-الشمالية-في-مجلس-الأمن-1089920310.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية