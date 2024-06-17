بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية

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أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
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خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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https://sarabic.ae/20240617/بوتين-كوريا-الشمالية-تحقق-نتائج-مذهلة-في-المجالات-الصناعية-والعلمية-والعسكرية-1089943791.html
بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية
بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في تحسين قدراتها الدفاعية وكذلك في قوتها العلمية والصناعية. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وقال بوتين في مقال لصحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية: "نرى بالقوة والكرامة والشجاعة التي يقاتل بها شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من أجل حريتهم وسيادتهم وتقاليدهم الوطنية. إنهم يحققون نتائج ضخمة، واختراقات حقيقية في تعزيز دفاع البلاد وقوتها التكنولوجية والعلمية والصناعية".وأكد الرئيس الروسي، بأن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.وقال بوتين: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".
https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-موسكو-لن-تسمح-بإعادة-آلية-فرض-القيود-على-كوريا-الشمالية-في-مجلس-الأمن-1089920310.html
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فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية

22:21 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 23:09 GMT 17.06.2024)
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في تحسين قدراتها الدفاعية وكذلك في قوتها العلمية والصناعية.
وقال بوتين في مقال لصحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية: "نرى بالقوة والكرامة والشجاعة التي يقاتل بها شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من أجل حريتهم وسيادتهم وتقاليدهم الوطنية. إنهم يحققون نتائج ضخمة، واختراقات حقيقية في تعزيز دفاع البلاد وقوتها التكنولوجية والعلمية والصناعية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن
04:11 GMT
وأكد الرئيس الروسي، بأن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.
وقال بوتين: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".
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