https://sarabic.ae/20240617/بوتين-كوريا-الشمالية-تحقق-نتائج-مذهلة-في-المجالات-الصناعية-والعلمية-والعسكرية-1089943791.html
بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية
بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في تحسين قدراتها الدفاعية وكذلك في قوتها العلمية والصناعية. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T22:21+0000
2024-06-17T22:21+0000
2024-06-17T23:09+0000
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وقال بوتين في مقال لصحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية: "نرى بالقوة والكرامة والشجاعة التي يقاتل بها شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من أجل حريتهم وسيادتهم وتقاليدهم الوطنية. إنهم يحققون نتائج ضخمة، واختراقات حقيقية في تعزيز دفاع البلاد وقوتها التكنولوجية والعلمية والصناعية".وأكد الرئيس الروسي، بأن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.وقال بوتين: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".
https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-موسكو-لن-تسمح-بإعادة-آلية-فرض-القيود-على-كوريا-الشمالية-في-مجلس-الأمن-1089920310.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في المجالات الصناعية والعلمية والعسكرية
22:21 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 23:09 GMT 17.06.2024)
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في تحسين قدراتها الدفاعية وكذلك في قوتها العلمية والصناعية.
وقال بوتين في مقال لصحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية: "نرى بالقوة والكرامة والشجاعة التي يقاتل بها شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من أجل حريتهم وسيادتهم وتقاليدهم الوطنية. إنهم يحققون نتائج ضخمة، واختراقات حقيقية في تعزيز دفاع البلاد وقوتها التكنولوجية والعلمية والصناعية".
وأكد الرئيس الروسي، بأن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.
وقال بوتين: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".