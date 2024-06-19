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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240619/روسيا-تدعو-دول-الغرب-للتجاوب-مع-مبادراتها-للسلام-بشأن-أوكرانيا-قبل-فوات-الأوان-1089978085.html
روسيا تدعو دول الغرب للتجاوب مع مبادراتها للسلام بشأن أوكرانيا قبل "فوات الأوان"
روسيا تدعو دول الغرب للتجاوب مع مبادراتها للسلام بشأن أوكرانيا قبل "فوات الأوان"
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تحث دول الغرب على التجاوب مع مبادراتها للسلام بشأن أوكرانيا "قبل فوات الأوان". 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T02:48+0000
2024-06-19T02:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "إن المبادرة الروسية لا تهدف إلى تجميد الصراع، بل إلى وضع نهاية حقيقية له، الأمر الذي سيجعل من الممكن طي هذه الصفحة المأساوية من التاريخ واستعادة علاقات الثقة وحسن الجوار تدريجيًا، خطوة بخطوة، بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا ككل".وتابع قائلاً: "لكن هذا يتطلب تغييرات جوهرية في اتجاه تفكير النخب السياسية الغربية، وتخليهم المبدئي عن استخدام المشروع الأوكراني ضد روسيا، وتخلي حلف الناتو عن السياسة العسكرية العدوانية، والعودة إلى حوار طبيعي وشامل حول منظومة الأمن العالمي بأكملها، مع إلزامية مراعاة مصالح جميع الدول الأعضاء".واختتم نيبينزيا قائلاً: "هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من التصعيد.. ونحن نحثكم على اتباعها قبل فوات الأوان".وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الفائت مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا. وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار واستعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البنى التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.من الجدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارًا وتكرارًا عدم تشكيلها أي تهديد لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرًا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.
https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تأسف-لمشاركة-ممثلي-الأمم-المتحدة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089977635.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا

روسيا تدعو دول الغرب للتجاوب مع مبادراتها للسلام بشأن أوكرانيا قبل "فوات الأوان"

02:48 GMT 19.06.2024
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Sputnik . Nancy Sisil
/
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تابعنا عبر
صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تحث دول الغرب على التجاوب مع مبادراتها للسلام بشأن أوكرانيا "قبل فوات الأوان".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "إن المبادرة الروسية لا تهدف إلى تجميد الصراع، بل إلى وضع نهاية حقيقية له، الأمر الذي سيجعل من الممكن طي هذه الصفحة المأساوية من التاريخ واستعادة علاقات الثقة وحسن الجوار تدريجيًا، خطوة بخطوة، بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا ككل".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
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وتابع قائلاً: "لكن هذا يتطلب تغييرات جوهرية في اتجاه تفكير النخب السياسية الغربية، وتخليهم المبدئي عن استخدام المشروع الأوكراني ضد روسيا، وتخلي حلف الناتو عن السياسة العسكرية العدوانية، والعودة إلى حوار طبيعي وشامل حول منظومة الأمن العالمي بأكملها، مع إلزامية مراعاة مصالح جميع الدول الأعضاء".
واختتم نيبينزيا قائلاً: "هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من التصعيد.. ونحن نحثكم على اتباعها قبل فوات الأوان".
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الفائت مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا. وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار واستعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.
ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البنى التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
من الجدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارًا وتكرارًا عدم تشكيلها أي تهديد لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرًا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.
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