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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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روسيا تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا
روسيا تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T21:30+0000
2024-06-18T21:30+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "يؤسفنا مشاركة ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا التجمع، التي وصفوها بمكر بالمشاركة كمراقب، وهذا أمر غير مقبول بموجب المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة".ومثلت المنظمة العالمية في هذه القمة بصفة مراقب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20240525/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-بايدن-لن-يارك-في-قمة-السلام-في-سويسرا-1089202987.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة

روسيا تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا

21:30 GMT 18.06.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض مع ميثاق المنظمة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "يؤسفنا مشاركة ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا التجمع، التي وصفوها بمكر بالمشاركة كمراقب، وهذا أمر غير مقبول بموجب المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة".
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مستشار رئاسي أوكراني سابق: بايدن لن يشارك في "قمة السلام" في سويسرا
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ومثلت المنظمة العالمية في هذه القمة بصفة مراقب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
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