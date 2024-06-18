https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تأسف-لمشاركة-ممثلي-الأمم-المتحدة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089977635.html
روسيا تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا
روسيا تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T21:30+0000
2024-06-18T21:30+0000
2024-06-18T21:30+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "يؤسفنا مشاركة ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا التجمع، التي وصفوها بمكر بالمشاركة كمراقب، وهذا أمر غير مقبول بموجب المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة".ومثلت المنظمة العالمية في هذه القمة بصفة مراقب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20240525/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-بايدن-لن-يارك-في-قمة-السلام-في-سويسرا-1089202987.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض مع ميثاق المنظمة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "يؤسفنا مشاركة ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا التجمع، التي وصفوها بمكر بالمشاركة كمراقب، وهذا أمر غير مقبول بموجب المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة".
ومثلت المنظمة العالمية في هذه القمة بصفة مراقب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
وفي وقت سابق، قال فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا
للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".