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بوتين: روسيا تواجه سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها
بوتين: روسيا تواجه سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا تواجه منذ عقود السياسات الإمبريالية الأمريكية وسياسات الهيمنة المفروضة من خلالها. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T05:02+0000
2024-06-19T05:27+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال محادثات موسعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال فيها إن بلاده تواجه منذ عقود سياسات الهيمنة الإمبريالية الأمريكية المفروضة من واشنطن وتوابعها على روسيا، موجها شكره لنظيره الكوري على دعم السياسة الروسية، بما في ذلك موقفه تجاه الصراع الأوكراني.كما أكد بوتين أنه تم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية لسنوات عديدة مقبلة.وقال بوتين في مستهل اللقاء مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون: "في العام الماضي، ونتيجة لزيارتك لروسيا، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في بناء العلاقات بين الدول. واليوم، تم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساس علاقاتنا على المدى الطويل".كما أعرب بوتين عن أمله في أن يتم عقد الاجتماع المقبل مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في موسكو، مضيفا بالقول: "أنا سعيد للغاية باجتماعنا الجديد، وآمل أن يتم عقد الاجتماع المقبل في روسيا، في موسكو".
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-يصل-إلى-ميدان-كيم-إيل-سونغ-في-بيونغ-يانغ-حيث-ستقام-مراسم-لقائه-مع-زعيم-كوريا-الشمالية-1089978576.html
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العالم

بوتين: روسيا تواجه سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها

05:02 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 05:27 GMT 19.06.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوركيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© POOL
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا تواجه منذ عقود السياسات الإمبريالية الأمريكية وسياسات الهيمنة المفروضة من خلالها.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال محادثات موسعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال فيها إن بلاده تواجه منذ عقود سياسات الهيمنة الإمبريالية الأمريكية المفروضة من واشنطن وتوابعها على روسيا، موجها شكره لنظيره الكوري على دعم السياسة الروسية، بما في ذلك موقفه تجاه الصراع الأوكراني.
كما أكد بوتين أنه تم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية لسنوات عديدة مقبلة.
وقال بوتين في مستهل اللقاء مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون: "في العام الماضي، ونتيجة لزيارتك لروسيا، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في بناء العلاقات بين الدول. واليوم، تم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساس علاقاتنا على المدى الطويل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا، 13 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية
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كما أعرب بوتين عن أمله في أن يتم عقد الاجتماع المقبل مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في موسكو، مضيفا بالقول: "أنا سعيد للغاية باجتماعنا الجديد، وآمل أن يتم عقد الاجتماع المقبل في روسيا، في موسكو".
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