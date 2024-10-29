https://sarabic.ae/20241029/تطلق-20-صاروخا-مجنحا-سفينة-فتاكة-تنضم-للأسطول-الروسي-1094297343.html
تطلق 20 صاروخا مجنحا.. سفينة فتاكة تنضم للأسطول الروسي
تطلق 20 صاروخا مجنحا.. سفينة فتاكة تنضم للأسطول الروسي
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أقوى أسطول حربي في العالم بـ781 وحدة بحرية من طرازات متنوعة، بينها 83 سفينة كورفيت تجعلها الأقوى عالميا في هذا النوع من السفن القتالية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T20:26+0000
2024-10-29T20:26+0000
2024-10-29T20:26+0000
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ويمثل الكورفيت الصاروخي "بويان - إم"، أحد طرازات الوحدات البحرية التي تملكها قوة الكورفيتات بالأسطول الروسي، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وطورت روسيا نسخة جديدة من هذا الطراز وجهزتها بقدرات هجومية تمكنها من حمل 20 صاروخا مجنحا طراز "كاليبر"، بحسب التقرير الذي أوضح هذا النوع من السفن يمثل امتداد لسفن "المشروع - 21631".وأضاف: "لكن السفن الجديدة تم تطويرها بهيكل أطول ويقدر حجم إزاحتها (وزن السفينة) بـ1500 طن".وإضافة إلى قدراتها الهجومية الكبيرة، فإن السفينة تم تزويدها بأنظمة دفاع جوي مدفعية وصاروخية لحمايتها من أي هجوم معاد خلال القتال.يذكر أن النسخة الأولى من كورفيتات "بويان - إم" يصل طولها إلى 74 مترا وسرعتها 45 كم/ ساعة، ومزودة بـ8 أنابيب إطلاق عمودية لصواريخ كاليبر المجنحة طراز "3 كيه - 14". يذكر أن الأسطول الروسي يضم 14 مدمرة و12 فرقاطة و65 غواصة و122 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20240304/المشروع-22800-كورفيت-روسي-بقدرات-قتالية-خارقة-1086658361.html
https://sarabic.ae/20241018/فرقاطة-روسية-تضرب-هدفا-على-بعد-1300-كيلومتر-بصاروخ-كاليبر-فيديو----1093900243.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
تطلق 20 صاروخا مجنحا.. سفينة فتاكة تنضم للأسطول الروسي
تمتلك روسيا أقوى أسطول حربي في العالم بـ781 وحدة بحرية من طرازات متنوعة، بينها 83 سفينة كورفيت تجعلها الأقوى عالميا في هذا النوع من السفن القتالية.
ويمثل الكورفيت الصاروخي "بويان - إم"، أحد طرازات الوحدات البحرية التي تملكها قوة الكورفيتات بالأسطول الروسي، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
.
وطورت روسيا نسخة جديدة من هذا الطراز وجهزتها بقدرات هجومية تمكنها من حمل 20 صاروخا مجنحا طراز "كاليبر"، بحسب التقرير الذي أوضح هذا النوع من السفن يمثل امتداد لسفن "المشروع - 21631".
وأضاف: "لكن السفن الجديدة تم تطويرها بهيكل أطول ويقدر حجم إزاحتها (وزن السفينة) بـ1500 طن".
وإضافة إلى قدراتها الهجومية الكبيرة، فإن السفينة
تم تزويدها بأنظمة دفاع جوي مدفعية وصاروخية لحمايتها من أي هجوم معاد خلال القتال.
يذكر أن النسخة الأولى من كورفيتات
"بويان - إم" يصل طولها إلى 74 مترا وسرعتها 45 كم/ ساعة، ومزودة بـ8 أنابيب إطلاق عمودية لصواريخ كاليبر المجنحة طراز "3 كيه - 14".
يذكر أن الأسطول الروسي يضم 14 مدمرة و12 فرقاطة و65 غواصة و122 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية.