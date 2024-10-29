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09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
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شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
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الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
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https://sarabic.ae/20241029/تطلق-20-صاروخا-مجنحا-سفينة-فتاكة-تنضم-للأسطول-الروسي-1094297343.html
تطلق 20 صاروخا مجنحا.. سفينة فتاكة تنضم للأسطول الروسي
تطلق 20 صاروخا مجنحا.. سفينة فتاكة تنضم للأسطول الروسي
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أقوى أسطول حربي في العالم بـ781 وحدة بحرية من طرازات متنوعة، بينها 83 سفينة كورفيت تجعلها الأقوى عالميا في هذا النوع من السفن القتالية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-29T20:26+0000
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ويمثل الكورفيت الصاروخي "بويان - إم"، أحد طرازات الوحدات البحرية التي تملكها قوة الكورفيتات بالأسطول الروسي، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وطورت روسيا نسخة جديدة من هذا الطراز وجهزتها بقدرات هجومية تمكنها من حمل 20 صاروخا مجنحا طراز "كاليبر"، بحسب التقرير الذي أوضح هذا النوع من السفن يمثل امتداد لسفن "المشروع - 21631".وأضاف: "لكن السفن الجديدة تم تطويرها بهيكل أطول ويقدر حجم إزاحتها (وزن السفينة) بـ1500 طن".وإضافة إلى قدراتها الهجومية الكبيرة، فإن السفينة تم تزويدها بأنظمة دفاع جوي مدفعية وصاروخية لحمايتها من أي هجوم معاد خلال القتال.يذكر أن النسخة الأولى من كورفيتات "بويان - إم" يصل طولها إلى 74 مترا وسرعتها 45 كم/ ساعة، ومزودة بـ8 أنابيب إطلاق عمودية لصواريخ كاليبر المجنحة طراز "3 كيه - 14". يذكر أن الأسطول الروسي يضم 14 مدمرة و12 فرقاطة و65 غواصة و122 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20240304/المشروع-22800-كورفيت-روسي-بقدرات-قتالية-خارقة-1086658361.html
https://sarabic.ae/20241018/فرقاطة-روسية-تضرب-هدفا-على-بعد-1300-كيلومتر-بصاروخ-كاليبر-فيديو----1093900243.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

تطلق 20 صاروخا مجنحا.. سفينة فتاكة تنضم للأسطول الروسي

20:26 GMT 29.10.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالكورفيت الصاروخي الروسي "بويان إم"
الكورفيت الصاروخي الروسي بويان إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا أقوى أسطول حربي في العالم بـ781 وحدة بحرية من طرازات متنوعة، بينها 83 سفينة كورفيت تجعلها الأقوى عالميا في هذا النوع من السفن القتالية.
ويمثل الكورفيت الصاروخي "بويان - إم"، أحد طرازات الوحدات البحرية التي تملكها قوة الكورفيتات بالأسطول الروسي، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
الكورفيت الروسي المشروع 22800 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
"المشروع 22800".. كورفيت روسي بقدرات قتالية خارقة
4 مارس, 19:01 GMT
وطورت روسيا نسخة جديدة من هذا الطراز وجهزتها بقدرات هجومية تمكنها من حمل 20 صاروخا مجنحا طراز "كاليبر"، بحسب التقرير الذي أوضح هذا النوع من السفن يمثل امتداد لسفن "المشروع - 21631".
وأضاف: "لكن السفن الجديدة تم تطويرها بهيكل أطول ويقدر حجم إزاحتها (وزن السفينة) بـ1500 طن".
وإضافة إلى قدراتها الهجومية الكبيرة، فإن السفينة تم تزويدها بأنظمة دفاع جوي مدفعية وصاروخية لحمايتها من أي هجوم معاد خلال القتال.
فرقاطة الأدميرال غورشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
فرقاطة روسية تضرب هدفا على بعد 1300 كيلومتر بصاروخ "كاليبر"... فيديو
18 أكتوبر, 09:04 GMT
يذكر أن النسخة الأولى من كورفيتات "بويان - إم" يصل طولها إلى 74 مترا وسرعتها 45 كم/ ساعة، ومزودة بـ8 أنابيب إطلاق عمودية لصواريخ كاليبر المجنحة طراز "3 كيه - 14".
يذكر أن الأسطول الروسي يضم 14 مدمرة و12 فرقاطة و65 غواصة و122 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية.
© Sputnik"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
المشروع - 11356... فرقاطة روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
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