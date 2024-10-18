https://sarabic.ae/20241018/فرقاطة-روسية-تضرب-هدفا-على-بعد-1300-كيلومتر-بصاروخ-كاليبر-فيديو----1093900243.html
فرقاطة روسية تضرب هدفا على بعد 1300 كيلومتر بصاروخ "كاليبر"... فيديو
فرقاطة روسية تضرب هدفا على بعد 1300 كيلومتر بصاروخ "كاليبر"... فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" التابعة للأسطول الشمالي الروسي، عملية إطلاق صاروخي على هدف ساحلي، كجزء من أنشطة التدريب القتالي المخطط لها. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T09:04+0000
2024-10-18T09:04+0000
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تم تنفيذ عملية إطلاق صاروخي من بحر بارنتس بصاروخ كروز من طراز "كاليبر" على موقع مستهدف يقع على بعد أكثر من 1300 كيلومتر في ساحة معركة "تشيجا" في مقاطعة أرخانغيلسك. وكانت منطقة إطلاق الصواريخ مغلقة في السابق أمام رحلات الشحن والطيران المدنية.وتم إغلاق المنطقة بواسطة سفن أسطول "كولا" وسفن الخدمة الهيدروغرافية للأسطول الشمالي. وبحسب معطيات المراقبة الموضوعية، تم إصابة الهدف بنجاح.يذكر أن فرقاطات المشروع 22350 هي سفن حربية متعددة الوظائف قادرة على استهداف الأعداء فوق سطح الماء وتحته، بالإضافة إلى الأهداف الجوية، وتمتلك القدرة على ضرب الأهداف البرية والساحلية على مسافة تزيد عن 1.5 ألف كيلومتر.ويضم الأسطول الشمالي حاليًا ثلاث فرقاطات من هذا النوع هم "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"الأدميرال كاساتونوف" وفرقاطة تحمل اسم القائد الأسطوري للأسطول الشمالي خلال الحرب الوطنية العظمى، "الأدميرال أرسيني غولوفكو"، والتي تم قبولها في البحرية الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.سفن بحرية روسية وصينية تنفذ عمليات إنقاذ تدريبية مشتركة في بحر الصينبوارج روسية صينية تطلق صواريخ مضادة للغواصات في المحيط الهادئ كجزء من تدريبات مشتركة
https://sarabic.ae/20240717/دخول-طراد-صاروخي-وفرقاطة-تابعين-لأسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-إلى-البحر-الأحمر-1090886845.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
فرقاطة روسية تضرب هدفا على بعد 1300 كيلومتر بصاروخ "كاليبر"... فيديو
نفذت الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" التابعة للأسطول الشمالي الروسي، عملية إطلاق صاروخي على هدف ساحلي، كجزء من أنشطة التدريب القتالي المخطط لها.
تم تنفيذ عملية إطلاق صاروخي من بحر بارنتس بصاروخ كروز من طراز "كاليبر" على موقع مستهدف يقع على بعد أكثر من 1300 كيلومتر في ساحة معركة "تشيجا" في مقاطعة أرخانغيلسك. وكانت منطقة إطلاق الصواريخ مغلقة في السابق أمام رحلات الشحن والطيران المدنية.
وتم إغلاق المنطقة بواسطة سفن أسطول "كولا" وسفن الخدمة الهيدروغرافية للأسطول الشمالي. وبحسب معطيات المراقبة الموضوعية، تم إصابة الهدف بنجاح.
يذكر أن فرقاطات المشروع 22350 هي سفن حربية متعددة الوظائف قادرة على استهداف الأعداء فوق سطح الماء وتحته، بالإضافة إلى الأهداف الجوية، وتمتلك القدرة على ضرب الأهداف البرية والساحلية على مسافة تزيد عن 1.5 ألف كيلومتر.
ويضم الأسطول الشمالي حاليًا ثلاث فرقاطات من هذا النوع هم "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"الأدميرال كاساتونوف" وفرقاطة تحمل اسم القائد الأسطوري للأسطول الشمالي خلال الحرب الوطنية العظمى، "الأدميرال أرسيني غولوفكو"، والتي تم قبولها في البحرية الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.