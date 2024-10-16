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سفن بحرية روسية وصينية تنفذ عمليات إنقاذ تدريبية مشتركة في بحر الصين
سفن بحرية روسية وصينية تنفذ عمليات إنقاذ تدريبية مشتركة في بحر الصين
سبوتنيك عربي
أجرت سفن حربية روسية وصينية، اليوم الأربعاء، تدريبات مشتركة لعمليات إنقاذ في بحر الصين الشرقي. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T10:01+0000
2024-10-16T10:30+0000
روسيا
سلاح روسيا
أسطول المحيط الهادئ
العالم
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "سفنا حربية تابعة للبحرية الروسية والبحرية الصينية، قد أجرت دورة تدريبية على الإنقاذ في البحر، وأن مجموعة السفن الروسية والصينية المشتركة تواصل حالياً دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "ضمن الدورية الروسية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشارك السفينتان الروسيتان المضادتان للغواصات "الأدميرال بانتيليف" و"الأدميرال تريبوتس" من أسطول المحيط الهادئ، في حين تشارك من البحرية الصينية، المدمرات "شينينغ" و"وشي" والفرقاطة "لين يي" وسفينة الإمداد المتكاملة "تايهو".وقبل أيام، بدأت مجموعة السفن الروسية والصينية دوريات مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد مشاركتها في مناورات "بايبو/ التعاون-2024".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن السفن الحربية الروسية والصينية نفذتا في مناوراتها بمياه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تدريبات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للغواصات بالذخيرة شملت رصد غواصات العدو المفترض وتدميرها وإسقاط الأهداف الجوية المعادية.روسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالموزير الدفاع الصيني: الجيشان الروسي والصيني حافظا على الاستقرار العالمي
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روسيا, سلاح روسيا, أسطول المحيط الهادئ, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أسطول المحيط الهادئ, العالم

سفن بحرية روسية وصينية تنفذ عمليات إنقاذ تدريبية مشتركة في بحر الصين

10:01 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 10:30 GMT 16.10.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمروحية من طراز كا-29 خلال مناورة مجمعة تجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
مروحية من طراز كا-29 خلال مناورة مجمعة تجريبية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أجرت سفن حربية روسية وصينية، اليوم الأربعاء، تدريبات مشتركة لعمليات إنقاذ في بحر الصين الشرقي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "سفنا حربية تابعة للبحرية الروسية والبحرية الصينية، قد أجرت دورة تدريبية على الإنقاذ في البحر، وأن مجموعة السفن الروسية والصينية المشتركة تواصل حالياً دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ووأضحت الوزارة أن "السفن تدربت على عمليات إنقاذ شملت تلبية نداء استغاثة من سفينة مدنية، حيث تدخلت مروحية من طراز "كا-52 بي إس" وانتشلت "شخصا" من الماء ونقلته إلى سفينة الإنقاذ الروسية "الأدميرال تريبوتس"، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "ضمن الدورية الروسية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشارك السفينتان الروسيتان المضادتان للغواصات "الأدميرال بانتيليف" و"الأدميرال تريبوتس" من أسطول المحيط الهادئ، في حين تشارك من البحرية الصينية، المدمرات "شينينغ" و"وشي" والفرقاطة "لين يي" وسفينة الإمداد المتكاملة "تايهو".
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وقبل أيام، بدأت مجموعة السفن الروسية والصينية دوريات مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد مشاركتها في مناورات "بايبو/ التعاون-2024".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن السفن الحربية الروسية والصينية نفذتا في مناوراتها بمياه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تدريبات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للغواصات بالذخيرة شملت رصد غواصات العدو المفترض وتدميرها وإسقاط الأهداف الجوية المعادية.
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