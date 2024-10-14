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روسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم
روسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم
سبوتنيك عربي
يجري الجيشان الروسي والصيني تدريبات عملية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو بانتظام، ويشمل ذلك مهام ذات مستويات عالية من التعقيد. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T17:59+0000
2024-10-14T17:59+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
الجيش الروسي
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ويمثل التعاون العسكري بين البلدين عنصرا مهما في زيادة القدرة الدفاعية لهما، كما يسهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي، حسب تأكيدات وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الصين التقى خلالها بنظيره الصيني دونغ جون.ومن بين أنواع مختلفة من الأسلحة تمتلك الدولتان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم، حسبما تظهر إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.الجيش الروسييصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا وتصنف 3 من أسلحته البرية في المرتبة الأولى عالميا كما يلي:ويضاف إلى ذلك راجمات الصواريخ والمدرعات، وهما يصنفان في المرتبتين الثانية والثالثة عالميا على التوالي كما يلي:الجيش الصينييصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ3 عالميا وتصنف 3 من أسلحته البرية في المرتبة من الأولى إلى الـ4 عالميا كما يلي:أما المدرعات والمدفعية المقطورة التابعة للجيش الصيني، فتصنف في المرتبتين الثانية والـ13، على التوالي كما يلي:إحصائيات إجمالية لأسلحة الدولتين:
https://sarabic.ae/20241014/وزير-الدفاع-الصيني-الجيشان-الروسي-والصيني-حافظا-على-الاستقرار-العالمي-1093740063.html
https://sarabic.ae/20241014/الجيش-الصيني-يجري-تدريبات-السيف-المشترك-2024-بي-حول-جزيرة-تايوان-1093723926.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الجيش الروسي

روسيا والصين تمتلكان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم

17:59 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصور دبابة روسية في بلدة بوباسنايا بعد تحريرها من القوات الأوكرانية
 دبابة روسية في بلدة بوباسنايا بعد تحريرها من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يجري الجيشان الروسي والصيني تدريبات عملية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو بانتظام، ويشمل ذلك مهام ذات مستويات عالية من التعقيد.
ويمثل التعاون العسكري بين البلدين عنصرا مهما في زيادة القدرة الدفاعية لهما، كما يسهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي، حسب تأكيدات وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الصين التقى خلالها بنظيره الصيني دونغ جون.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف يصل إلى العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
وزير الدفاع الصيني: الجيشان الروسي والصيني حافظا على الاستقرار العالمي
12:31 GMT
ومن بين أنواع مختلفة من الأسلحة تمتلك الدولتان أضخم قوة مدفعية ودبابات وراجمات صواريخ في العالم، حسبما تظهر إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.

الجيش الروسي

يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا وتصنف 3 من أسلحته البرية في المرتبة الأولى عالميا كما يلي:

الدبابات: يقدر عدد دبابات الجيش الروسي بـ14 ألفا و777 دبابة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا.
المدفعية الذاتية الحركة: تمتلك روسيا 4 آلاف و346 مدفعا ذاتي الحركة تجعل روسيا في المرتبة الأولى عالميا.
المدفعية المقطورة: يصل عددها إلى 8 آلاف و356 مدفعا مقطورا وتحتل المرتبة الأولى عالميا.

ويضاف إلى ذلك راجمات الصواريخ والمدرعات، وهما يصنفان في المرتبتين الثانية والثالثة عالميا على التوالي كما يلي:

راجمات الصواريخ: يضم هذا الفرع ألفا و146 راجمة تجعل روسيا في المرتبة الثانية عالميا.
المدرعات: يضم هذا الفرع من القوات البرية الروسية 161 ألف مدرعة تقريبا تجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.
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الجيش الصيني

يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ3 عالميا وتصنف 3 من أسلحته البرية في المرتبة من الأولى إلى الـ4 عالميا كما يلي:

الدبابات: تضم قوة الدبابات الصينية 5 آلاف دبابة وتصنف في المرتبة الـ4 عالميا.
راجمات الصواريخ: تضم 3 آلاف و180 راجمة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا.
المدفعية الذاتية الحركة: تضم 3 آلاف و850 مدفعا ذاتي الحركة وتحتل المرتبة الـ3 عالميا.

أما المدرعات والمدفعية المقطورة التابعة للجيش الصيني، فتصنف في المرتبتين الثانية والـ13، على التوالي كما يلي:

المدرعات: تضم 174 ألفا و300 مدرعة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا.
المدفعية المقطورة: تضم 1434 مدفعا مقطورة تجعلها في المرتبة الـ13 عالميا.

إحصائيات إجمالية لأسلحة الدولتين:

الدبابات: تمتلك روسيا والصين 19 ألفا و777 دبابة.
المدرعات: تمتلك الدولتان نحو 335 ألف مدرعة.
المدفعية الذاتية الحركة: تمتلكان 8 آلاف و196 مدفعا ذاتي الحركة.
المدفعية المقطورة: تمتلكان 9 آلاف و790 مدفعا.
راجمات الصواريخ: تمتلك روسيا والصين 4 آلاف و326 راجمة.
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