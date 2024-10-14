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الجيش الصيني يجري تدريبات "السيف المشترك-2024 بي" حول جزيرة تايوان
الجيش الصيني يجري تدريبات "السيف المشترك-2024 بي" حول جزيرة تايوان
سبوتنيك عربي
نظمت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، قواتها من القوات البرية والبحرية والجوية وقوة الصواريخ لإجراء تدريبات "السيف المشترك-2024... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T03:23+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال لي شي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي، في بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن "التدريبات تشمل اقتراب سفن وطائرات من الجزيرة، من اتجاهات متعددة، وشن هجمات من قبل قوات مشتركة".وأوضح أن "التدريبات تعد رادعا قويا للأنشطة الانفصالية لعناصر "استقلال تايوان"، وهي إجراءات مشروعة وضرورية لحماية السيادة الوطنية والوحدة الوطنية".وفي الوقت نفسه، أكد رئيس تايوان، لاي تشينغ، في خطاب تنصيبه، على أنه في مواجهة التهديدات المختلفة الصادرة عن البر الرئيسي للصين، "يتعين على تايوان أن تظهر تصميمها على الدفاع عن نفسها، فضلاً عن تعزيز قدراتها الدفاعية"، بحسب قوله.يُشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الصيني-ينشر-حاملة-طائرات-ويؤكد-مستعدون-للمعركة-1093712317.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, تدريب
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, تدريب

الجيش الصيني يجري تدريبات "السيف المشترك-2024 بي" حول جزيرة تايوان

03:23 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 04:14 GMT 14.10.2024)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووية خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووية خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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نظمت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، قواتها من القوات البرية والبحرية والجوية وقوة الصواريخ لإجراء تدريبات "السيف المشترك-2024 بي" في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال لي شي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي، في بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن "التدريبات تشمل اقتراب سفن وطائرات من الجزيرة، من اتجاهات متعددة، وشن هجمات من قبل قوات مشتركة".

وأضاف: "التدريبات تركز على دوريات الجاهزية القتالية البحرية - الجوية المشتركة، ومحاصرة موانٍ ومناطق رئيسية والسيطرة عليها وتوجيه ضربات لأهداف بحرية وبرية وبسط السيطرة الشاملة على ساحة المعركة، وذلك لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة".

وأوضح أن "التدريبات تعد رادعا قويا للأنشطة الانفصالية لعناصر "استقلال تايوان"، وهي إجراءات مشروعة وضرورية لحماية السيادة الوطنية والوحدة الوطنية".

وأكدت بكين، في مناسبات عدة، أن "استقلال تايوان لا يتوافق مع السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأن الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وشؤون تايوان هي شؤون الصين الداخلية".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس تايوان، لاي تشينغ، في خطاب تنصيبه، على أنه في مواجهة التهديدات المختلفة الصادرة عن البر الرئيسي للصين، "يتعين على تايوان أن تظهر تصميمها على الدفاع عن نفسها، فضلاً عن تعزيز قدراتها الدفاعية"، بحسب قوله.
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يُشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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