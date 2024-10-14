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الجيش الروسي يحرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه
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بوارج روسية صينية تطلق صواريخ مضادة للغواصات في المحيط الهادئ كجزء من تدريبات مشتركة
بوارج روسية صينية تطلق صواريخ مضادة للغواصات في المحيط الهادئ كجزء من تدريبات مشتركة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن السفن الحربية الروسية والصينية نفذتا في مناوراتها بمياه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تدريبات الدفاع الجوي والدفاع... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T07:48+0000
2024-10-14T07:48+0000
روسيا
الصين
أسطول المحيط الهادئ
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في شمال غرب المحيط الهادئ، أجرت سفن حربية تابعة للبحرية الروسية والصينية، تدريبات عملية على إطلاق النار في إطار تدريبات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للغواصات، ويقوم حالياً أسطول مشترك من السفن الروسية الصينية، بتسيير دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وتابعت: "نفذت السفن الروسية والصينية تدريبات على التصدي لهجوم صاروخي معادٍ في منطقة المحيط الهادئ".واوضحت الدفاع الروسية أنه "خلال الحلقة التالية من التدريبات، تدربت أطقم السفن البحرية الروسية والصينية على مهام صد هجوم جوي من قبل العدو. ولصد الهجوم الصاروخي، أطلق بحارة البحرية الروسية النار من منظومة صواريخ "كينجال" المضادة للطائرات على متن السفن، كما استخدمت السفن أيضًا أنظمة التشويش لإبعاد أي هجوم صاروخي عن القوات".وتشارك السفينتان الكبيرتان والمضادتان للغواصات "أدميرال بانتيليف" و"أدميرال تريبوتس" التابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي في دوريات بحرية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعن القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني وعن القوات البحرية الصينية المدمرتان "شينينغ" و"وشي" والفرقاطة "لين يي"، وسفينة الإمداد "تايهو".
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روسيا, الصين, أسطول المحيط الهادئ
روسيا, الصين, أسطول المحيط الهادئ

بوارج روسية صينية تطلق صواريخ مضادة للغواصات في المحيط الهادئ كجزء من تدريبات مشتركة

07:48 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتطلق سفينة صغيرة مضادة للغواصات (SAS) قاذفة قنابل صاروخية (RBU)، بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
تطلق سفينة صغيرة مضادة للغواصات (SAS) قاذفة قنابل صاروخية (RBU)، بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن السفن الحربية الروسية والصينية نفذتا في مناوراتها بمياه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تدريبات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للغواصات بالذخيرة شملت رصد غواصات العدو المفترض وتدميرها، وإسقاط الأهداف الجوية المعادية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في شمال غرب المحيط الهادئ، أجرت سفن حربية تابعة للبحرية الروسية والصينية، تدريبات عملية على إطلاق النار في إطار تدريبات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للغواصات، ويقوم حالياً أسطول مشترك من السفن الروسية الصينية، بتسيير دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضافت: "قامت مجموعة السفن بالبحث عن غواصة معادية مشتبه بها في المنطقة المحددة وتدربت على مهمة مطاردتها. ولتدمير الغواصة المعادية، استخدمت أطقم السفن الروسية قاذفات صواريخ من طراز "آر بي أو 6000" لتدمير الغواصة المعادية".

وتابعت: "نفذت السفن الروسية والصينية تدريبات على التصدي لهجوم صاروخي معادٍ في منطقة المحيط الهادئ".
واوضحت الدفاع الروسية أنه "خلال الحلقة التالية من التدريبات، تدربت أطقم السفن البحرية الروسية والصينية على مهام صد هجوم جوي من قبل العدو. ولصد الهجوم الصاروخي، أطلق بحارة البحرية الروسية النار من منظومة صواريخ "كينجال" المضادة للطائرات على متن السفن، كما استخدمت السفن أيضًا أنظمة التشويش لإبعاد أي هجوم صاروخي عن القوات".

وقبل أيام، بدأت مجموعة السفن الروسية والصينية دوريات مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد مشاركتها في مناورات "بايبو/ التعاون-2024".

وتشارك السفينتان الكبيرتان والمضادتان للغواصات "أدميرال بانتيليف" و"أدميرال تريبوتس" التابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي في دوريات بحرية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعن القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني وعن القوات البحرية الصينية المدمرتان "شينينغ" و"وشي" والفرقاطة "لين يي"، وسفينة الإمداد "تايهو".
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