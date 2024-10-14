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وزير الدفاع الصيني: الجيشان الروسي والصيني حافظا على الاستقرار العالمي
وزير الدفاع الصيني: الجيشان الروسي والصيني حافظا على الاستقرار العالمي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جون، اليوم الاثنين، خلال محادثاته مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يتعين على جيشي الصين وروسيا، تعميق التعاون... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T12:31+0000
2024-10-14T12:31+0000
2024-10-14T12:31+0000
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وقال دونغ جون خلال المحادثات: "ينبغي على جيشي الصين وروسيا، اتباع الاتجاه الذي حدده قادة بلدينا، وتعميق التعاون الاستراتيجي وتعزيز التفاعل وتعزيز مواصلة تطوير العلاقات العسكرية وحماية المصالح المشتركة للبلدين بحزم والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".وأشار إلى أنه لدى الصين وروسيا، اليوم إمكانيات لفتح صفحة جديدة من التعاون في المجال العسكري.وقال بيلاؤوسوف، خلال محادثاته مع وزير الدفاع الصيني، في إطار زيارته الرسمية للصين: "يعد التعاون العسكري الروسي الصيني، عنصرًا مهمًا في زيادة القدرة الدفاعية والحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي. إننا نجري بانتظام تدريبات عملية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو، ونؤدي بنجاح مهاما تدريبية قتالية، بما في ذلك المهام ذات المستوى الأعلى تعقيدا".وأشار بالقول: "روسيا تعوّل على التعاون الوثيق والمثمر مع الرفاق الصينيين".ووفقا لاوزير الروسي، تحافظ العلاقات الودية بين روسيا والصين، على ديناميكيات تنموية عالية، وتتوسع في جميع الاتجاهات وهي على مستوى غير مسبوق.ووصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع الروسي، خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية والسياسية في البلاد.
https://sarabic.ae/20241014/بوارج-روسية-صينية-تطلق-صواريخ-مضادة-للغواصات-في-المحيط-الهادئ-كجزء-من-تدريبات-مشتركة-1093727526.html
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روسيا, الصين, العالم
وزير الدفاع الصيني: الجيشان الروسي والصيني حافظا على الاستقرار العالمي
أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جون، اليوم الاثنين، خلال محادثاته مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يتعين على جيشي الصين وروسيا، تعميق التعاون الاستراتيجي والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار العالمي.
وقال دونغ جون خلال المحادثات: "ينبغي على جيشي الصين وروسيا، اتباع الاتجاه الذي حدده قادة بلدينا، وتعميق التعاون الاستراتيجي وتعزيز التفاعل وتعزيز مواصلة تطوير العلاقات العسكرية وحماية المصالح المشتركة للبلدين بحزم والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".
وأضاف: "هذا هو اجتماعنا الأول، ولكن لدينا أيضا أساس متين من الصداقة بين بلدينا، ولدينا رغبة مشتركة في تعزيز التعاون العسكري، وأنا متأكد من أننا سنكون أصدقاء جيدين".
وأشار إلى أنه لدى الصين وروسيا، اليوم إمكانيات لفتح صفحة جديدة من التعاون في المجال العسكري.
وقال بيلاؤوسوف، خلال محادثاته مع وزير الدفاع الصيني، في إطار زيارته الرسمية للصين: "يعد التعاون العسكري الروسي الصيني، عنصرًا مهمًا في زيادة القدرة الدفاعية والحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي. إننا نجري بانتظام تدريبات عملية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو، ونؤدي بنجاح مهاما تدريبية قتالية، بما في ذلك المهام ذات المستوى الأعلى تعقيدا".
وأشار بالقول: "روسيا تعوّل على التعاون الوثيق والمثمر مع الرفاق الصينيين".
وتابع: "أنا واثق من أن محادثات اليوم ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في قطاع الدفاع".
ووفقا لاوزير الروسي، تحافظ العلاقات الودية بين روسيا والصين، على ديناميكيات تنموية عالية، وتتوسع في جميع الاتجاهات وهي على مستوى غير مسبوق.
ووصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع الروسي، خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية والسياسية في البلاد.