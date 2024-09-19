القائد العام للبحرية الروسية: جاهزية أسلحة الغواصات الاستراتيجية في أسطول المحيط الهادئ عالية للغاية

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
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https://sarabic.ae/20240919/قائد-البحرية-الروسية-الأسلحة-الأكثر-تدميرا-في-غواصات-الأسطول-الروسي-جاهزة-على-أعلى-مستوى-1092874256.html
القائد العام للبحرية الروسية: جاهزية أسلحة الغواصات الاستراتيجية في أسطول المحيط الهادئ عالية للغاية
القائد العام للبحرية الروسية: جاهزية أسلحة الغواصات الاستراتيجية في أسطول المحيط الهادئ عالية للغاية
سبوتنيك عربي
أعلن القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، أن أقوى وأشد الأسلحة تدميراً في الخدمة مع الفرقة الـ 25 للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تتمتع... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T02:47+0000
2024-09-19T03:00+0000
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روسيا
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ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن مويسييف قوله: "بالتأكيد، مستوى التدريب هو الأعلى. أنا أشارك بشكل مباشر في إدارة هذه القوات، وأرى كيف تُنجز السفن هذه المهام".وأضاف مويسييف: "يجب الإشارة إلى أن هذه السفن حديثة تماماً وتعمل بتقنيات مختلفة تماماً عن السابق. الأسلحة، أولاً وقبل كل شيء، تتمتع بأعلى درجات الموثوقية التشغيلية. ولا أحتاج حتى للحديث عن جاهزية استخدام الأسلحة، فهي مرتفعة للغاية".يذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
https://sarabic.ae/20240814/الغواصات-الروسية-من-الجيل-الخامس-ستكون-قادرة-على-محاربة-الروبوتات---1091718899.html
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أخبار الصناعات البحرية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار الصناعات البحرية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القائد العام للبحرية الروسية: جاهزية أسلحة الغواصات الاستراتيجية في أسطول المحيط الهادئ عالية للغاية

02:47 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 03:00 GMT 19.09.2024)
© AP Photoالغواصة الروسية "أكولا" (القرش)
الغواصة الروسية أكولا (القرش) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، أن أقوى وأشد الأسلحة تدميراً في الخدمة مع الفرقة الـ 25 للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تتمتع بجاهزية عالية للغاية للاستخدام.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن مويسييف قوله: "بالتأكيد، مستوى التدريب هو الأعلى. أنا أشارك بشكل مباشر في إدارة هذه القوات، وأرى كيف تُنجز السفن هذه المهام".
غواصة نووية استراتيجية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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الغواصات الروسية من الجيل الخامس ستكون قادرة على محاربة الروبوتات
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وأضاف مويسييف: "يجب الإشارة إلى أن هذه السفن حديثة تماماً وتعمل بتقنيات مختلفة تماماً عن السابق. الأسلحة، أولاً وقبل كل شيء، تتمتع بأعلى درجات الموثوقية التشغيلية. ولا أحتاج حتى للحديث عن جاهزية استخدام الأسلحة، فهي مرتفعة للغاية".
يذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
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