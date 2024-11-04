https://sarabic.ae/20241104/البحرية-الروسية-والإندونيسية-تبدآن-تدريبات-مشتركة----1094463890.html

البحرية الروسية والإندونيسية تبدآن تدريبات مشتركة

البحرية الروسية والإندونيسية تبدآن تدريبات مشتركة

سبوتنيك عربي

بدأت القوات البحرية الروسية والإندونيسية، اليوم الاثنين، أول مناورة مشتركة على الإطلاق، تحت مسمى "أورودا 2024"، في مدينة سورابايا الإندونيسية. 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T08:04+0000

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وحضر حفل الافتتاح قيادة البحرية الإندونيسية، وقائد أسطول بريمورسكي للقوات المتنوعة لأسطول المحيط الهادئ، الأدميرال أليكسي سيسويف. وتبادل الطرفان الهدايا، حيث تم تقديم قبعات تحمل رموز البحرية الإندونيسية للجيش الروسي، بالإضافة إلى عملات تذكارية وفقًا لتقاليد القواعد العسكرية البحرية.وقام ممثلو أسطول المحيط الهادئ بدورهم بتقديم عدد من الهدايا التذكارية المخصصة لتاريخ البحرية الروسية لزملائهم، بالإضافة إلى الشوكولاتة الروسية.وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا، سيرغي تولشينوف، في حفل افتتاح التدريبات: "إن التعاون العسكري هو جزء طبيعي من علاقاتنا بين الدول. ويسعدني بشكل خاص أن أشير إلى أن لدينا علاقات عميقة وصادقة للغاية بين القوات البحرية الإندونيسية وروسيا والمناورات البحرية التي سيتم تنظيمها هذه الأيام في سورابايا وبحر جاوة سيكون تأكيدا جيدا للاتصالات والصداقة القوية بين شعبينا".وستتألف التدريبات المشتركة "أورودا-2024" من مرحلة أساسية (ميناء) ومرحلة بحرية. وسوف تعقد في سورابايا وبحر جاوة، على التوالي.وفي اليوم السابق، قامت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ بإجراء مناورة في ميناء تانجونغ بيراك في مدينة سورابايا الإندونيسية. وتضمنت المفرزة طرادات أسطول المحيط الهادئ "غرومكي" و"ريزكي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" وسفينة الدعم "بيتشينغا".يذكر أنه تم الإعلان عن التدريبات المشتركة في أغسطس/ آب الماضي، وستستمر من 4 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستكون هذه أول تدريبات ثنائية بين القوات البحرية للبلدين منذ حصول إندونيسيا على استقلالها قبل 79 عامًا.تطلق 20 صاروخا مجنحا.. سفينة فتاكة تنضم للأسطول الروسيالقوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينها

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