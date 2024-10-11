https://sarabic.ae/20241011/روسيا-والصين-تجريان-دوريات-مشتركة-لسفن-خفر-السواحل-في-المحيط-الهادئ---1093639659.html
روسيا والصين تجريان دوريات مشتركة لسفن خفر السواحل في المحيط الهادئ
روسيا والصين تجريان دوريات مشتركة لسفن خفر السواحل في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن أول دورية مشتركة لسفن خفر السواحل الروسية والصينية، شمالي المحيط الهادئ، قد أنجزت. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T09:12+0000
2024-10-11T09:12+0000
2024-10-11T09:12+0000
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وجاء في بيان مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي: "في الفترة من 20 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024، جرت أول دورية مشتركة لسفن خفر السواحل التابعة لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية في الجزء الشمالي من المحيط الهادئ".يشار إلى أن المجموعة البحرية الصينية الروسية المكونة من سفينتي حرس الحدود "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" و"أنادير"، بالإضافة إلى سفينتي دورية تابعتين لخفر السواحل لجمهورية الصين الشعبية "ميشان" و"شيوشان"، عبرت بحر الصين الجنوبي ودخلت منطقة عمل اتفاقية حفظ وإدارة موارد الثروة السمكية في أعالي البحار شمالي المحيط الهادئ. ثم واصلت المجموعة التحرك نحو بحر بيرينغ ودخلت بحر تشوكشي.وتم خلال الدورية التدريب على تحديد ومنع التهديدات الأمنية والاتصالات والإنقاذ المائي، ما أظهر المستوى العالي لتدريب الأطقم.وأضاف البيان أن هذه الدورية المشتركة أصبحت جزءًا من خطة التعاون بين دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي وخفر السواحل لجمهورية الصين الشعبية، في الفترة من 2024-2026، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن وعلاقات حسن الجوار.بقوة ضاربة... الأسطول الصيني ينفذ مهمة بحرية تاريخيةالقائد العام للبحرية الروسية: جاهزية أسلحة الغواصات الاستراتيجية في أسطول المحيط الهادئ عالية للغاية
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العالم, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أسطول المحيط الهادئ
العالم, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أسطول المحيط الهادئ
روسيا والصين تجريان دوريات مشتركة لسفن خفر السواحل في المحيط الهادئ
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن أول دورية مشتركة لسفن خفر السواحل الروسية والصينية، شمالي المحيط الهادئ، قد أنجزت.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي: "في الفترة من 20 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024، جرت أول دورية مشتركة لسفن خفر السواحل التابعة لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية في الجزء الشمالي من المحيط الهادئ".
يشار إلى أن المجموعة البحرية الصينية الروسية المكونة من سفينتي حرس الحدود "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" و"أنادير"، بالإضافة إلى سفينتي دورية تابعتين لخفر السواحل لجمهورية الصين الشعبية "ميشان" و"شيوشان"، عبرت بحر الصين الجنوبي ودخلت منطقة عمل اتفاقية حفظ وإدارة موارد الثروة السمكية في أعالي البحار شمالي المحيط الهادئ. ثم واصلت المجموعة التحرك نحو بحر بيرينغ
ودخلت بحر تشوكشي.
وتم خلال الدورية التدريب
على تحديد ومنع التهديدات الأمنية والاتصالات والإنقاذ المائي، ما أظهر المستوى العالي لتدريب الأطقم.
وأضاف البيان أن هذه الدورية المشتركة
أصبحت جزءًا من خطة التعاون بين دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي وخفر السواحل لجمهورية الصين الشعبية، في الفترة من 2024-2026، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن وعلاقات حسن الجوار.