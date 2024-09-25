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بقوة ضاربة... الأسطول الصيني ينفذ مهمة بحرية تاريخية
بقوة ضاربة... الأسطول الصيني ينفذ مهمة بحرية تاريخية
سبوتنيك عربي
دخل برنامج حاملات الطائرات الصينية مرحلة النمو السريع وهو ما يتوافق مع طموحات الصين التي تسعى لفرض وجودها العسكري في أعالي البحار لردع الأسطول الأمريكي، الذي... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T08:40+0000
2024-09-25T08:40+0000
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وتوافق، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ12 لتدشين أول حاملة طائرات صينية، وهي المناسبة التي سبقها حدث تاريخي شمل تنفيذ 3 حاملات طائرات صينية مهام بحرية متزامنة خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ورغم أن مهام حاملات الطائرات الثلاث تنوعت بين تدريبات واختبارات، إلا أن هذا الحدث يصنف بأنه تاريخي لأنه لم يسبق للصين أن امتلكت 3 حاملات طائرات منذ تأسيس أسطولها قبل 97 عاما.وشملت المهام إجراء حاملة الطائرات تدريبات نفذتها مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ" غربي المحيط الهادئ، بهدف تعزيز قدراتها القتالية واختبار قدرة الطائرات على الهبوط والإقلاع وتنفيذ المهام المختلفة من على متنها.وتعد "لياونينغ" أول حاملة طائرات صينية، وتم تدشينها في 25 سبتمبر/ أيلول عام 2012.ونفذت حاملة الطائرات الثانية "شاندونغ"، تدريبات لاختبار قدرتها على تنفيذ عمليات ليلية في بحر الصين الجنوبي.أما حاملة الطائرات الثالثة "فوجيان"، التي لم تدخل الخدمة رسميا، فقد نفذت رحلة بحرية هي الرابعة ضمن التجارب التي تخوضها استعداد لدخول الخدمة، وجرى ذلك في مصب نهر اليانغتسي.وتكمن أهمية هذا الحدث، في أنه جمع 3 حاملات طائرات في مهام بحرية في الوقت نفسه، رغم أن البرنامج الخاص بتشغيلها ينص على أن إحداها تكون في التدريب وأخرى في الصيانة وثالثة تقوم بتنفيذ مهام قتالية.ويهدف هذا النظام إلى تمكين الأسطول الصيني من امتلاك حاملة طائرات واحدة جاهزة للمهام القتالية في أي وقت، وهو ما يعني أن امتلاك الصين لـ3 من هذه الوحدات البحرية الضخمة يمكنها من امتلاك قوة بحرية ضاربة طول العام.يذكر أن حجم الأسطول الصيني يجعله ثاني أضخم قوة بحرية في العالم بـ730 وحدة بحرية، بعد الأسطول الروسي الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا ومتقدما على الأسطول الأمريكي الذي يأتي في المرتبة الـ4.تواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية كمًّا بزيادة حجم الأسطول الحربي، ونوعيةً بتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الخارقة التي أصبحت تمثل كابوسا للأمريكيين خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.وتتزامن المهام التي نفذتها حاملات الطائرات الصينية الـ3 مع تحركات أمريكية في المنطقة كشفها إعلان أمريكي هندي ياباني أسترالي، يوم الأحد الماضي، عن تشكيل وحدة مراقبة مشتركة لخفر السواحل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في عام 2025.
https://sarabic.ae/20220804/بعد-إعلان-إطلاقه-بالقرب-من-تايوان-معلومات-عن-الصاروخ-الصيني-الخارق-دي-إف---17-1065983022.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

بقوة ضاربة... الأسطول الصيني ينفذ مهمة بحرية تاريخية

08:40 GMT 25.09.2024
© AP Photoحاملة الطائرات الصينية لياونينغ
حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
دخل برنامج حاملات الطائرات الصينية مرحلة النمو السريع وهو ما يتوافق مع طموحات الصين التي تسعى لفرض وجودها العسكري في أعالي البحار لردع الأسطول الأمريكي، الذي يحاول تكوين تحالفات عسكرية لمواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتوافق، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ12 لتدشين أول حاملة طائرات صينية، وهي المناسبة التي سبقها حدث تاريخي شمل تنفيذ 3 حاملات طائرات صينية مهام بحرية متزامنة خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
صاروخ دونغ فنغ - دي إف 17 الصيني الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
4 أغسطس 2022, 10:38 GMT
ورغم أن مهام حاملات الطائرات الثلاث تنوعت بين تدريبات واختبارات، إلا أن هذا الحدث يصنف بأنه تاريخي لأنه لم يسبق للصين أن امتلكت 3 حاملات طائرات منذ تأسيس أسطولها قبل 97 عاما.
وشملت المهام إجراء حاملة الطائرات تدريبات نفذتها مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ" غربي المحيط الهادئ، بهدف تعزيز قدراتها القتالية واختبار قدرة الطائرات على الهبوط والإقلاع وتنفيذ المهام المختلفة من على متنها.
وتعد "لياونينغ" أول حاملة طائرات صينية، وتم تدشينها في 25 سبتمبر/ أيلول عام 2012.
ونفذت حاملة الطائرات الثانية "شاندونغ"، تدريبات لاختبار قدرتها على تنفيذ عمليات ليلية في بحر الصين الجنوبي.
أما حاملة الطائرات الثالثة "فوجيان"، التي لم تدخل الخدمة رسميا، فقد نفذت رحلة بحرية هي الرابعة ضمن التجارب التي تخوضها استعداد لدخول الخدمة، وجرى ذلك في مصب نهر اليانغتسي.
وتكمن أهمية هذا الحدث، في أنه جمع 3 حاملات طائرات في مهام بحرية في الوقت نفسه، رغم أن البرنامج الخاص بتشغيلها ينص على أن إحداها تكون في التدريب وأخرى في الصيانة وثالثة تقوم بتنفيذ مهام قتالية.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين الأسطول الصيني من امتلاك حاملة طائرات واحدة جاهزة للمهام القتالية في أي وقت، وهو ما يعني أن امتلاك الصين لـ3 من هذه الوحدات البحرية الضخمة يمكنها من امتلاك قوة بحرية ضاربة طول العام.
يذكر أن حجم الأسطول الصيني يجعله ثاني أضخم قوة بحرية في العالم بـ730 وحدة بحرية، بعد الأسطول الروسي الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا ومتقدما على الأسطول الأمريكي الذي يأتي في المرتبة الـ4.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
1 أبريل, 15:22 GMT
تواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية كمًّا بزيادة حجم الأسطول الحربي، ونوعيةً بتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الخارقة التي أصبحت تمثل كابوسا للأمريكيين خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وتتزامن المهام التي نفذتها حاملات الطائرات الصينية الـ3 مع تحركات أمريكية في المنطقة كشفها إعلان أمريكي هندي ياباني أسترالي، يوم الأحد الماضي، عن تشكيل وحدة مراقبة مشتركة لخفر السواحل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في عام 2025.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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