https://sarabic.ae/20240922/أزمة-جديدة-تضرب-برنامج-الغواصات-النووية-الأمريكية-1092986631.html

أزمة جديدة تضرب برنامج الغواصات النووية الأمريكية

أزمة جديدة تضرب برنامج الغواصات النووية الأمريكية

سبوتنيك عربي

يواجه مشروع الغواصات النووية الأمريكية أزمة جديدة ربما تكشف الستار عن أزمات أخرى غير ظاهرة داخل الأسطول الأمريكي، الذي يحتل المرتبة الـ4 عالميًا. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T12:11+0000

2024-09-22T12:11+0000

2024-09-22T12:11+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

أستراليا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104468/66/1044686686_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_b5e88703754dc314a32467cda113739c.jpg

وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن "تكلفة برنامج غواصات "فيرجينيا" و"كولومبيا" النوويتين ستتجاوز الحد الأقصى المقرر لها حتى عام 2030، بـ17 مليار دولار".ولفت التقرير إلى أن الكونغرس لم يعلم بهذه المشكلة إلا، في الآونة الأخيرة، رغم أن مسؤولي البحرية والمسؤولين عن بناء الغواصات يعلمون بوجود أزمة مالية تتعلق بالمشروع، منذ 18 شهرا.وأوضح أن المشروع يتضمن بناء جيل جديد من الغواصات النووية، التي ستكون نواة للتعاون النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، الذي يعرف بتحالف "أوكوس" النووي.ويتضمن تحالف "أوكوس" قيام الولايات المتحدة الأمريكية ببناء غواصات نووية جديدة لأستراليا، بما يسهم في تعزيز قدراتها العسكرية في منطقتها، خلال العقود المقبلة، إذ ستجعلها ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.وتمثل هذه الأزمة ضربة جديدة للقوة العسكرية الأمريكية، التي تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الماضية، وكانت أبرز محطاته فشل أسطولها البحري في التصدي لهجمات "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم عدم وجود أي وجه للمقارنة بين ما تملكه من وحدات بحرية ضخمة وفائقة التطور وبين ما تملكه الجماعة من قدرات عسكرية متواضعة.

https://sarabic.ae/20230816/بعد-حديث-بوتين-عن-خطط-الدمج-من-هم-أعضاء-أوكوس-وما-علاقتهم-بـ-الناتو-1080135746.html

https://sarabic.ae/20240722/السلطات-البريطانية-تعتقل-بحارا-بتهمة-سرقة-معلومات-سرية-عن-غواصة-نووية-1091013332.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أستراليا, أخبار العالم الآن