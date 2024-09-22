https://sarabic.ae/20240922/أزمة-جديدة-تضرب-برنامج-الغواصات-النووية-الأمريكية-1092986631.html
أزمة جديدة تضرب برنامج الغواصات النووية الأمريكية
أزمة جديدة تضرب برنامج الغواصات النووية الأمريكية
سبوتنيك عربي
يواجه مشروع الغواصات النووية الأمريكية أزمة جديدة ربما تكشف الستار عن أزمات أخرى غير ظاهرة داخل الأسطول الأمريكي، الذي يحتل المرتبة الـ4 عالميًا. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T12:11+0000
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وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن "تكلفة برنامج غواصات "فيرجينيا" و"كولومبيا" النوويتين ستتجاوز الحد الأقصى المقرر لها حتى عام 2030، بـ17 مليار دولار".ولفت التقرير إلى أن الكونغرس لم يعلم بهذه المشكلة إلا، في الآونة الأخيرة، رغم أن مسؤولي البحرية والمسؤولين عن بناء الغواصات يعلمون بوجود أزمة مالية تتعلق بالمشروع، منذ 18 شهرا.وأوضح أن المشروع يتضمن بناء جيل جديد من الغواصات النووية، التي ستكون نواة للتعاون النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، الذي يعرف بتحالف "أوكوس" النووي.ويتضمن تحالف "أوكوس" قيام الولايات المتحدة الأمريكية ببناء غواصات نووية جديدة لأستراليا، بما يسهم في تعزيز قدراتها العسكرية في منطقتها، خلال العقود المقبلة، إذ ستجعلها ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.وتمثل هذه الأزمة ضربة جديدة للقوة العسكرية الأمريكية، التي تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الماضية، وكانت أبرز محطاته فشل أسطولها البحري في التصدي لهجمات "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم عدم وجود أي وجه للمقارنة بين ما تملكه من وحدات بحرية ضخمة وفائقة التطور وبين ما تملكه الجماعة من قدرات عسكرية متواضعة.
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https://sarabic.ae/20240722/السلطات-البريطانية-تعتقل-بحارا-بتهمة-سرقة-معلومات-سرية-عن-غواصة-نووية-1091013332.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أستراليا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أستراليا, أخبار العالم الآن
أزمة جديدة تضرب برنامج الغواصات النووية الأمريكية
يواجه مشروع الغواصات النووية الأمريكية أزمة جديدة ربما تكشف الستار عن أزمات أخرى غير ظاهرة داخل الأسطول الأمريكي، الذي يحتل المرتبة الـ4 عالميًا.
وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن "تكلفة برنامج غواصات "فيرجينيا" و"كولومبيا" النوويتين ستتجاوز الحد الأقصى المقرر لها حتى عام 2030، بـ17 مليار دولار".
ولفت التقرير إلى أن الكونغرس لم يعلم بهذه المشكلة إلا، في الآونة الأخيرة، رغم أن مسؤولي البحرية والمسؤولين عن بناء الغواصات يعلمون بوجود أزمة مالية تتعلق بالمشروع، منذ 18 شهرا.
وأوضح أن المشروع يتضمن بناء جيل جديد من الغواصات النووية، التي ستكون نواة للتعاون النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، الذي يعرف بتحالف "أوكوس
" النووي.
ويتضمن تحالف "أوكوس" قيام الولايات المتحدة الأمريكية ببناء غواصات نووية جديدة لأستراليا، بما يسهم في تعزيز قدراتها العسكرية في منطقتها، خلال العقود المقبلة، إذ ستجعلها ضمن عدد قليل من الدول
التي تمتلك هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
وتمثل هذه الأزمة ضربة جديدة للقوة العسكرية الأمريكية، التي تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الماضية، وكانت أبرز محطاته فشل أسطولها البحري
في التصدي لهجمات "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم عدم وجود أي وجه للمقارنة بين ما تملكه من وحدات بحرية ضخمة وفائقة التطور وبين ما تملكه الجماعة من قدرات عسكرية متواضعة.