https://sarabic.ae/20240916/الأسطول-الروسي-في-المحيط-الهادئ-والبحرية-الصينية-يجريان-تدريبات-مشتركة-في-بحر-اليابان-فيديو-1092753085.html

الأسطول الروسي في المحيط الهادئ والبحرية الصينية يجريان تدريبات مشتركة في بحر اليابان.. فيديو

الأسطول الروسي في المحيط الهادئ والبحرية الصينية يجريان تدريبات مشتركة في بحر اليابان.. فيديو

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية أجريتا تدريبات إطلاق للصواريخ والمدفعية في بحر اليابان في إطار... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T03:14+0000

2024-09-16T03:14+0000

2024-09-16T03:14+0000

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الصين

الصين وروسيا

أسطول المحيط الهادئ

المحيط

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سبوتنيك. وقالت الوزارة للصحفيين، اليوم الاثنين، "في بحر اليابان، نفذت سفن حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني، كجزء من تدريبات مشتركة، مهام معقدة بإطلاق النار الحي من الأسلحة الصاروخية والمدفعية في إطار مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "المحيط 2024".وجاء في البيان، "تم دعم تصرفات القوات البحرية بأكثر من 10 طائرات ومروحيات من الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ والقوات الجوية الفضائية الروسية، وشاركت المدمرتان شينينغ وووشي، وكذلك الفرقاطة لين يي، من الجانب الصيني".وتم رصد تصرفات طواقم السفن الروسية والصينية في البحر من الفرقاطة المارشال شابوشنيكوف من قبل 24 ممثلاً من 10 دول.بدأت تشكيلات البحرية الروسية يوم الثلاثاء الماضي مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "المحيط 2024"، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام التدريبات بتنسيق ثنائي تحت القيادة العامة للقائد العام للبحرية الروسية الأدميرال ألكسندر مويسييف.وتشارك في المناورات التي تجري في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر قزوين وبحر البلطيق أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفينة دعم أسطول مساعدة، وأكثر من 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري للبحرية والقوات الجوية الفضائية، ونحو 7000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، فضلاً عن أكثر من 90 ألف فرد.(المحيط) هو الاسم الحركي للتدريبات البحرية التي أجرتها القيادة العامة للبحرية السوفييتية في أعوام 1970 و1975 و1977 و1983 و1985.وكانت تدريبات المحيط (المناورات) أكبر أحداث التدريب العملياتي والقتالي للبحرية السوفييتية في فترة ما بعد الحرب والأكبر في تاريخ العالم في ذلك الوقت.

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