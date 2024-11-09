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عرب بوينت بودكاست
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
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مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241109/البنتاغون-يرفض-طلب-زيلينسكي-منح-الأولوية-لأوكرانيا-في-توريد-صواريخ-أتاكمز-1094627113.html
البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"
البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
رفض وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، طلب فلاديمير زيلينسكي بإعطاء الأولوية لتوريد صواريخ "أتاكمز" لأوكرانيا، على حساب دول أخرى. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T11:59+0000
2024-11-09T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
الأخبار
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومستشار من الحكومة الأوكرانية، أن أوستن أبلغ زيلينسكي أن طلبه ينطوي على "الكثير".وأوضح أوستن له أنه يطلب من الولايات المتحدة تجاوز اتفاقاتها مع عملاء آخرين، وهو ما رفضه البنتاغون.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تكتفي بإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى، بل تناقش أيضًا إمكانية مشاركتها المباشرة في الصراع بأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن نظام كييف يستهدف الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة وأسلحة غربية الصنع، مؤكداً أن استخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى يستدعي بالضرورة مشاركة عسكرية من دول الحلف، لأن فقط خبراء الناتو يمكنهم إدخال البيانات المخصصة لهذه الأنظمة.وأضاف بوتين أن مشاركة الغرب المباشرة في الصراع من شأنها أن تُغيّر طبيعته، حيث يصبح القتال مواجهة بين روسيا وأعضاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ودول أوروبية.كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو ستتخذ قراراتها بناءً على هذه التهديدات المستجدة.
https://sarabic.ae/20241107/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-أسلحة-كافية-وليس-لدعم-المفاوضات-1094584829.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار

البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"

11:59 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Cliff Owenوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Cliff Owen
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رفض وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، طلب فلاديمير زيلينسكي بإعطاء الأولوية لتوريد صواريخ "أتاكمز" لأوكرانيا، على حساب دول أخرى.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومستشار من الحكومة الأوكرانية، أن أوستن أبلغ زيلينسكي أن طلبه ينطوي على "الكثير".
وأوضح أوستن له أنه يطلب من الولايات المتحدة تجاوز اتفاقاتها مع عملاء آخرين، وهو ما رفضه البنتاغون.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تكتفي بإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى، بل تناقش أيضًا إمكانية مشاركتها المباشرة في الصراع بأوكرانيا.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضات
7 نوفمبر, 16:15 GMT
وأشار بوتين إلى أن نظام كييف يستهدف الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة وأسلحة غربية الصنع، مؤكداً أن استخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى يستدعي بالضرورة مشاركة عسكرية من دول الحلف، لأن فقط خبراء الناتو يمكنهم إدخال البيانات المخصصة لهذه الأنظمة.
وأضاف بوتين أن مشاركة الغرب المباشرة في الصراع من شأنها أن تُغيّر طبيعته، حيث يصبح القتال مواجهة بين روسيا وأعضاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ودول أوروبية.
كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو ستتخذ قراراتها بناءً على هذه التهديدات المستجدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:02 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:59 GMT
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