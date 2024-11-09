https://sarabic.ae/20241109/البنتاغون-يرفض-طلب-زيلينسكي-منح-الأولوية-لأوكرانيا-في-توريد-صواريخ-أتاكمز-1094627113.html
البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"
البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
رفض وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، طلب فلاديمير زيلينسكي بإعطاء الأولوية لتوريد صواريخ "أتاكمز" لأوكرانيا، على حساب دول أخرى. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T11:59+0000
2024-11-09T11:59+0000
2024-11-09T11:59+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومستشار من الحكومة الأوكرانية، أن أوستن أبلغ زيلينسكي أن طلبه ينطوي على "الكثير".وأوضح أوستن له أنه يطلب من الولايات المتحدة تجاوز اتفاقاتها مع عملاء آخرين، وهو ما رفضه البنتاغون.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تكتفي بإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى، بل تناقش أيضًا إمكانية مشاركتها المباشرة في الصراع بأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن نظام كييف يستهدف الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة وأسلحة غربية الصنع، مؤكداً أن استخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى يستدعي بالضرورة مشاركة عسكرية من دول الحلف، لأن فقط خبراء الناتو يمكنهم إدخال البيانات المخصصة لهذه الأنظمة.وأضاف بوتين أن مشاركة الغرب المباشرة في الصراع من شأنها أن تُغيّر طبيعته، حيث يصبح القتال مواجهة بين روسيا وأعضاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ودول أوروبية.كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو ستتخذ قراراتها بناءً على هذه التهديدات المستجدة.
https://sarabic.ae/20241107/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-أسلحة-كافية-وليس-لدعم-المفاوضات-1094584829.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"
رفض وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، طلب فلاديمير زيلينسكي بإعطاء الأولوية لتوريد صواريخ "أتاكمز" لأوكرانيا، على حساب دول أخرى.
وذكرت
وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومستشار من الحكومة الأوكرانية، أن أوستن أبلغ زيلينسكي أن طلبه ينطوي على "الكثير".
وأوضح أوستن له أنه يطلب من الولايات المتحدة تجاوز اتفاقاتها مع عملاء آخرين، وهو ما رفضه البنتاغون.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو
) لا تكتفي بإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى، بل تناقش أيضًا إمكانية مشاركتها المباشرة في الصراع بأوكرانيا.
وأشار بوتين
إلى أن نظام كييف يستهدف الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة وأسلحة غربية الصنع، مؤكداً أن استخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى يستدعي بالضرورة مشاركة عسكرية من دول الحلف، لأن فقط خبراء الناتو يمكنهم إدخال البيانات المخصصة لهذه الأنظمة.
وأضاف بوتين أن مشاركة الغرب المباشرة في الصراع من شأنها أن تُغيّر طبيعته، حيث يصبح القتال مواجهة بين روسيا وأعضاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ودول أوروبية.
كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو ستتخذ قراراتها بناءً على هذه التهديدات المستجدة.