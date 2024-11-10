https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحيد-نحو-300-جندي-أوكراني-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1094648038.html

القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك

القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

واصلت وحدات من قوات "مجموعة" الشمال الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، التي استهدفت تشكيلات من الألوية 21 و22 و41 و115 الميكانيكية، ولواء الدبابات الـ17، ولواء... 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T10:58+0000

2024-11-10T10:58+0000

2024-11-10T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103607/45/1036074539_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a3b5f575780c190b830974d000d23579.jpg

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "صدت وحدات المجموعة 11 هجومًا مضادًا للعدو على محور بلدتي دارينو ونوفايا سوروتشينا، كما أحبطت أيضًا هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدتي زيليني شلياخ، ونوفويفانوفكا".كما استهدفت ضربات الطيران والمدفعية، تجمعات القوة البشرية ودمرت العتاد التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغدانوفكا، وجيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكولماكوف، وكروغلينكو، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، ميخائيلوفكا، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريتشنوي. وهاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ مناطق تجمعات العدو، في مقاطعة سومي واحتياطيات اللواءين 22 و41 الميكانيكيين واللواء 95 للهجوم الجوي، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الإقليمي 103 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول، للحرس الوطني الأوكراني في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفودولاجي وزورافكا وبافلوفكا.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 31090 عسكريا، 194 دبابة، 126 عربة قتال مشاة، 107 ناقلات جند مدرعة، 1102 مركبة قتالية مدرعة، 843 سيارة، 262 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094647261.html

https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-قرب-موسكو-1094645877.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري