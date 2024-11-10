https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحيد-نحو-300-جندي-أوكراني-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1094648038.html
القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
واصلت وحدات من قوات "مجموعة" الشمال الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، التي استهدفت تشكيلات من الألوية 21 و22 و41 و115 الميكانيكية، ولواء الدبابات الـ17، ولواء... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T10:58+0000
2024-11-10T10:58+0000
2024-11-10T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "صدت وحدات المجموعة 11 هجومًا مضادًا للعدو على محور بلدتي دارينو ونوفايا سوروتشينا، كما أحبطت أيضًا هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدتي زيليني شلياخ، ونوفويفانوفكا".كما استهدفت ضربات الطيران والمدفعية، تجمعات القوة البشرية ودمرت العتاد التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغدانوفكا، وجيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكولماكوف، وكروغلينكو، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، ميخائيلوفكا، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريتشنوي. وهاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ مناطق تجمعات العدو، في مقاطعة سومي واحتياطيات اللواءين 22 و41 الميكانيكيين واللواء 95 للهجوم الجوي، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الإقليمي 103 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول، للحرس الوطني الأوكراني في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفودولاجي وزورافكا وبافلوفكا.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 31090 عسكريا، 194 دبابة، 126 عربة قتال مشاة، 107 ناقلات جند مدرعة، 1102 مركبة قتالية مدرعة، 843 سيارة، 262 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
10:58 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 11:38 GMT 10.11.2024)
واصلت وحدات من قوات "مجموعة" الشمال الروسية، تنفيذ العمليات الهجومية، التي استهدفت تشكيلات من الألوية 21 و22 و41 و115 الميكانيكية، ولواء الدبابات الـ17، ولواء الهجوم الجوي 82 و95، واللواء 36 لمشاة البحرية، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو وليونيدوفو ونيكولايفو-داريينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "صدت وحدات المجموعة 11 هجومًا مضادًا للعدو على محور بلدتي دارينو ونوفايا سوروتشينا، كما أحبطت أيضًا هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدتي زيليني شلياخ، ونوفويفانوفكا".
ووصلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، إلى نحو 90 شخصًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
كما استهدفت ضربات الطيران والمدفعية، تجمعات القوة البشرية ودمرت العتاد التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغدانوفكا، وجيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكولماكوف، وكروغلينكو، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، ميخائيلوفكا، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي بوريتشنوي.
وهاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ مناطق تجمعات العدو، في مقاطعة سومي واحتياطيات اللواءين 22 و41 الميكانيكيين واللواء 95 للهجوم الجوي، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الإقليمي 103 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول، للحرس الوطني الأوكراني في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفودولاجي وزورافكا وبافلوفكا.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 290 عسكريًا، وخمس دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة وسبع مركبات قتالية مدرعة بالإضافة إلى ثلاث مدافع هاون ومحطة حرب إلكترونية، وعشر سيارات، واستسلم ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 31090 عسكريا، 194 دبابة، 126 عربة قتال مشاة، 107 ناقلات جند مدرعة، 1102 مركبة قتالية مدرعة، 843 سيارة، 262 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.