إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية

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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
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59 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
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https://sarabic.ae/20241111/إعلام-الغرب-وجد-طريقة-لحل-القضية-الأوكرانية-1094699597.html
إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية
إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية في منشور لها، نقلا عن أحد المسؤولين الغربيين، أن مفتاح حل الصراع في أوكرانيا هو في تقليل حجم المساعدات الغربية المقدمة لكييف. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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نقلت مجلة "نيوزويك" تصريح لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في مقابلة مع التلفزيون والإذاعة السلوفاكية، والتي ذكر فيها أن خفض المساعدات الأمريكية "سيكون الطريق إلى الحل".وأضاف فيكو أن "الصراع لن ينتهي طالما أن الغرب يدعم أوكرانيا بشكل كبير". وبحسب مجلة "نيوزويك"، فإن السياسي السلوفاكي أعرب عن مشاعر يغذيها التحول المحتمل في السياسة الخارجية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.وفي الوقت الحالي، تعد الولايات المتحدة أكبر متبرع لأوكرانيا، حيث تقدم نصيب الأسد من المساعدات العسكرية والإنسانية المباشرة. لكن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية أدت إلى تكهنات بأن واشنطن قد تسحب هذا الدعم قريبا، نظرا للتحفظات التي أبداها، دونالد ترامب، وحلفاؤه بشأن استخدام الأموال الأمريكية للصراع في الخارج.ويشير بيان ترامب أيضًا إلى التخفيض الحاد المتوقع في المساعدات لكييف، والذي أعلن فيه أنه لن تصبح الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ولا وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، اللذان كانا من المؤيدين المتحمسين لكييف، جزءًا من إدارته.ونشر نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مع فلاديمير زيلينسكي، وتعليقًا كتب فيه: "وجهة نظر: أنت على بعد 38 يومًا من فقدان مزاياك". وفاز ترامب، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس الأمريكي، بالانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.إعلام يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانياإعلام يكشف ما حدث في كييف بعد فوز ترامب
https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بدأ-في-تغيير-المسار-بشأن-أوكرانيا-1094621570.html
https://sarabic.ae/20241108/خبير-في-العلاقات-الدولية-تصريحات-ترامب-تحمل-مؤشرات-إيجابية-وأوروبا-تعبت-من-أوكرانيا-1094614587.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلوفاكيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية

20:42 GMT 11.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة غربية في منشور لها، نقلا عن أحد المسؤولين الغربيين، أن مفتاح حل الصراع في أوكرانيا هو في تقليل حجم المساعدات الغربية المقدمة لكييف.
نقلت مجلة "نيوزويك" تصريح لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في مقابلة مع التلفزيون والإذاعة السلوفاكية، والتي ذكر فيها أن خفض المساعدات الأمريكية "سيكون الطريق إلى الحل".
وأضاف فيكو أن "الصراع لن ينتهي طالما أن الغرب يدعم أوكرانيا بشكل كبير". وبحسب مجلة "نيوزويك"، فإن السياسي السلوفاكي أعرب عن مشاعر يغذيها التحول المحتمل في السياسة الخارجية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا
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وفي الوقت الحالي، تعد الولايات المتحدة أكبر متبرع لأوكرانيا، حيث تقدم نصيب الأسد من المساعدات العسكرية والإنسانية المباشرة. لكن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية أدت إلى تكهنات بأن واشنطن قد تسحب هذا الدعم قريبا، نظرا للتحفظات التي أبداها، دونالد ترامب، وحلفاؤه بشأن استخدام الأموال الأمريكية للصراع في الخارج.
ويشير بيان ترامب أيضًا إلى التخفيض الحاد المتوقع في المساعدات لكييف، والذي أعلن فيه أنه لن تصبح الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ولا وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، اللذان كانا من المؤيدين المتحمسين لكييف، جزءًا من إدارته.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
خبير في العلاقات الدولية: تصريحات ترامب تحمل مؤشرات إيجابية وأوروبا تعبت من أوكرانيا
8 نوفمبر, 15:29 GMT
ونشر نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مع فلاديمير زيلينسكي، وتعليقًا كتب فيه: "وجهة نظر: أنت على بعد 38 يومًا من فقدان مزاياك".
وفاز ترامب، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس الأمريكي، بالانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
إعلام يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا
إعلام يكشف ما حدث في كييف بعد فوز ترامب
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