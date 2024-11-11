https://sarabic.ae/20241111/إعلام-الغرب-وجد-طريقة-لحل-القضية-الأوكرانية-1094699597.html
إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية
إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية في منشور لها، نقلا عن أحد المسؤولين الغربيين، أن مفتاح حل الصراع في أوكرانيا هو في تقليل حجم المساعدات الغربية المقدمة لكييف. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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نقلت مجلة "نيوزويك" تصريح لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في مقابلة مع التلفزيون والإذاعة السلوفاكية، والتي ذكر فيها أن خفض المساعدات الأمريكية "سيكون الطريق إلى الحل".وأضاف فيكو أن "الصراع لن ينتهي طالما أن الغرب يدعم أوكرانيا بشكل كبير". وبحسب مجلة "نيوزويك"، فإن السياسي السلوفاكي أعرب عن مشاعر يغذيها التحول المحتمل في السياسة الخارجية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.وفي الوقت الحالي، تعد الولايات المتحدة أكبر متبرع لأوكرانيا، حيث تقدم نصيب الأسد من المساعدات العسكرية والإنسانية المباشرة. لكن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية أدت إلى تكهنات بأن واشنطن قد تسحب هذا الدعم قريبا، نظرا للتحفظات التي أبداها، دونالد ترامب، وحلفاؤه بشأن استخدام الأموال الأمريكية للصراع في الخارج.ويشير بيان ترامب أيضًا إلى التخفيض الحاد المتوقع في المساعدات لكييف، والذي أعلن فيه أنه لن تصبح الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ولا وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، اللذان كانا من المؤيدين المتحمسين لكييف، جزءًا من إدارته.ونشر نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مع فلاديمير زيلينسكي، وتعليقًا كتب فيه: "وجهة نظر: أنت على بعد 38 يومًا من فقدان مزاياك". وفاز ترامب، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس الأمريكي، بالانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.إعلام يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانياإعلام يكشف ما حدث في كييف بعد فوز ترامب
https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بدأ-في-تغيير-المسار-بشأن-أوكرانيا-1094621570.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلوفاكيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلوفاكيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانية
ذكرت صحيفة غربية في منشور لها، نقلا عن أحد المسؤولين الغربيين، أن مفتاح حل الصراع في أوكرانيا هو في تقليل حجم المساعدات الغربية المقدمة لكييف.
نقلت مجلة "نيوزويك" تصريح لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في مقابلة مع التلفزيون والإذاعة السلوفاكية، والتي ذكر فيها أن خفض المساعدات الأمريكية "سيكون الطريق إلى الحل".
وأضاف فيكو أن "الصراع لن ينتهي طالما أن الغرب يدعم أوكرانيا بشكل كبير". وبحسب مجلة "نيوزويك"، فإن السياسي السلوفاكي أعرب عن مشاعر يغذيها التحول المحتمل في السياسة الخارجية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.
وفي الوقت الحالي، تعد الولايات المتحدة أكبر متبرع لأوكرانيا،
حيث تقدم نصيب الأسد من المساعدات العسكرية والإنسانية المباشرة. لكن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية أدت إلى تكهنات بأن واشنطن قد تسحب هذا الدعم قريبا، نظرا للتحفظات التي أبداها، دونالد ترامب، وحلفاؤه بشأن استخدام الأموال الأمريكية للصراع في الخارج.
ويشير بيان ترامب أيضًا إلى التخفيض الحاد المتوقع في المساعدات لكييف،
والذي أعلن فيه أنه لن تصبح الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ولا وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، اللذان كانا من المؤيدين المتحمسين لكييف، جزءًا من إدارته.
ونشر نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مع فلاديمير زيلينسكي، وتعليقًا كتب فيه: "وجهة نظر: أنت على بعد 38 يومًا من فقدان مزاياك".
وفاز ترامب، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس الأمريكي، بالانتخابات
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأصبح أول سياسي في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.