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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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شؤون عسكرية
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ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
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شؤون عسكرية
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
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https://sarabic.ae/20241029/إعلام-واشنطن-عاجزة-عن-تقديم-المساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-كسابق-عهدها-1094289029.html
إعلام: واشنطن عاجزة عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كسابق عهدها
إعلام: واشنطن عاجزة عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كسابق عهدها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة، لم تعد قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، دون التعرض لمخاطر جسيمة. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T16:40+0000
2024-10-29T16:40+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر مطلع على المساعدة الأمريكية لكييف: "ليس لدينا ما نقدمه لهم دون المخاطرة الجسيمة في مكان آخر".وقال المصدر إنه "لا يعرف ما إذا كانت واشنطن قادرة على تقديم ما يكفي للجانب الأوكراني وإنتاج ما يكفي من الأسلحة". وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241028/خبير-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-لصالح-أوكرانيا-هدف-مشروع-للقوات-الروسية-1094254036.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

إعلام: واشنطن عاجزة عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كسابق عهدها

16:40 GMT 29.10.2024
© Sputnik . Vladimir Vedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Vladimir Vedorenko
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ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة، لم تعد قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، دون التعرض لمخاطر جسيمة.
وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر مطلع على المساعدة الأمريكية لكييف: "ليس لدينا ما نقدمه لهم دون المخاطرة الجسيمة في مكان آخر".
وقال المصدر إنه "لا يعرف ما إذا كانت واشنطن قادرة على تقديم ما يكفي للجانب الأوكراني وإنتاج ما يكفي من الأسلحة".
مرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
خبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية
أمس, 16:34 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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