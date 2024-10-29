https://sarabic.ae/20241029/إعلام-واشنطن-عاجزة-عن-تقديم-المساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-كسابق-عهدها-1094289029.html
إعلام: واشنطن عاجزة عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كسابق عهدها
إعلام: واشنطن عاجزة عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كسابق عهدها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة، لم تعد قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، دون التعرض لمخاطر جسيمة. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T16:40+0000
2024-10-29T16:40+0000
2024-10-29T16:40+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر مطلع على المساعدة الأمريكية لكييف: "ليس لدينا ما نقدمه لهم دون المخاطرة الجسيمة في مكان آخر".وقال المصدر إنه "لا يعرف ما إذا كانت واشنطن قادرة على تقديم ما يكفي للجانب الأوكراني وإنتاج ما يكفي من الأسلحة". وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241028/خبير-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-لصالح-أوكرانيا-هدف-مشروع-للقوات-الروسية-1094254036.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
إعلام: واشنطن عاجزة عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كسابق عهدها
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة، لم تعد قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، دون التعرض لمخاطر جسيمة.
وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر مطلع على المساعدة الأمريكية لكييف: "ليس لدينا ما نقدمه لهم دون المخاطرة الجسيمة في مكان آخر".
وقال المصدر إنه "لا يعرف ما إذا كانت واشنطن قادرة على تقديم ما يكفي للجانب الأوكراني وإنتاج ما يكفي من الأسلحة".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا
بالأسلحة من الغرب، لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.