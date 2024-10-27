صحيفة أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية

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123 د
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
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13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
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البرنامج المسائي
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183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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04:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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شؤون عسكرية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/صحيفة-أمريكية-تكشف-عما-ينتظر-أوكرانيا-بعد-الانتخابات-الرئاسية-1094221861.html
صحيفة أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية
صحيفة أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أنه سيكون من الصعب على واشنطن الاتفاق على مزيد من الدعم لكييف حتى لو فازت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس بالانتخابات. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T20:37+0000
2024-10-27T20:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة أنه "إذا تم انتخاب ترامب، الذي قال إنه سيحل الصراع قبل توليه منصبه، ونفذ تهديداته بسحب الدعم، فسوف تنخفض الخيارات المتاحة أمام أوكرانيا بشكل كبير. ولكن حتى لو فازت كامالا هاريس، فمن المرجح أن تجد واشنطن صعوبة في الحصول على دعم مالي كبير من خلال الكونغرس".وأشارت الصحيفة إلى أن كييف واجهت بالفعل عواقب تأخير الدعم العسكري من الغرب، عندما لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لعدة أشهر، وكان ذلك "ضربة لأوكرانيا، التي تحتاج إلى القوى البشرية والذخيرة".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241027/حاكم-بريانسك-إحباط-محاولة-اختراق-للمقاطعة-من-قبل-مجموعة-مسلحة-1094216743.html
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روسيا
روسيا

صحيفة أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية

20:37 GMT 27.10.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية أنه سيكون من الصعب على واشنطن الاتفاق على مزيد من الدعم لكييف حتى لو فازت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس بالانتخابات.
وأضافت الصحيفة أنه "إذا تم انتخاب ترامب، الذي قال إنه سيحل الصراع قبل توليه منصبه، ونفذ تهديداته بسحب الدعم، فسوف تنخفض الخيارات المتاحة أمام أوكرانيا بشكل كبير. ولكن حتى لو فازت كامالا هاريس، فمن المرجح أن تجد واشنطن صعوبة في الحصول على دعم مالي كبير من خلال الكونغرس".
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وعود فلاديمير زيلينسكي بمواصلة الصراع، فإن الجيش الأوكراني مرهق ويعتمد إلى حد كبير على مساعدة الولايات المتحدة، حسبما أفادت الصحيفة.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة
15:59 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن كييف واجهت بالفعل عواقب تأخير الدعم العسكري من الغرب، عندما لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لعدة أشهر، وكان ذلك "ضربة لأوكرانيا، التي تحتاج إلى القوى البشرية والذخيرة".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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