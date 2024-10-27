https://sarabic.ae/20241027/حاكم-بريانسك-إحباط-محاولة-اختراق-للمقاطعة-من-قبل-مجموعة-مسلحة-1094216743.html

حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة

حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية، ألكسندر بوغوماز، بإحباط محاولة اختراق للحدود الروسية في منطقة كليموفسكي الحدودية بالمقاطعة، حيث تم إطلاق النار على... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T15:59+0000

2024-10-27T15:59+0000

2024-10-27T15:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg

وقال بوغوماز، في قناته عبر "تلغرام"، إنه "في 27 تشرين الأول/أكتوبر، في بلدة مانيف غير المأهولة بمنطقة كليموفسكي، أوقفت قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية والحرس الوطني محاولة مجموعة مسلحة من الأشخاص عبور حدود الدولة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241027/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يكشف-موعد-الانتخابات-الأوكرانية-1094214141.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري