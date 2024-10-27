حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة

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08:17 GMT
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
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مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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108 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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عالم سبوتنيك
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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/حاكم-بريانسك-إحباط-محاولة-اختراق-للمقاطعة-من-قبل-مجموعة-مسلحة-1094216743.html
حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة
حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية، ألكسندر بوغوماز، بإحباط محاولة اختراق للحدود الروسية في منطقة كليموفسكي الحدودية بالمقاطعة، حيث تم إطلاق النار على... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T15:59+0000
2024-10-27T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال بوغوماز، في قناته عبر "تلغرام"، إنه "في 27 تشرين الأول/أكتوبر، في بلدة مانيف غير المأهولة بمنطقة كليموفسكي، أوقفت قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية والحرس الوطني محاولة مجموعة مسلحة من الأشخاص عبور حدود الدولة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241027/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يكشف-موعد-الانتخابات-الأوكرانية-1094214141.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة

15:59 GMT 27.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية، ألكسندر بوغوماز، بإحباط محاولة اختراق للحدود الروسية في منطقة كليموفسكي الحدودية بالمقاطعة، حيث تم إطلاق النار على المجموعة المسلحة التي حاولت الاختراق.
وقال بوغوماز، في قناته عبر "تلغرام"، إنه "في 27 تشرين الأول/أكتوبر، في بلدة مانيف غير المأهولة بمنطقة كليموفسكي، أوقفت قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية والحرس الوطني محاولة مجموعة مسلحة من الأشخاص عبور حدود الدولة".
وأضاف: "تم إطلاق النيران على العدو المخترق".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس مكتب زيلينسكي يكشف موعد الانتخابات الأوكرانية
13:52 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
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