https://sarabic.ae/20241027/حاكم-بريانسك-إحباط-محاولة-اختراق-للمقاطعة-من-قبل-مجموعة-مسلحة-1094216743.html
حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة
حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية، ألكسندر بوغوماز، بإحباط محاولة اختراق للحدود الروسية في منطقة كليموفسكي الحدودية بالمقاطعة، حيث تم إطلاق النار على... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T15:59+0000
2024-10-27T15:59+0000
2024-10-27T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال بوغوماز، في قناته عبر "تلغرام"، إنه "في 27 تشرين الأول/أكتوبر، في بلدة مانيف غير المأهولة بمنطقة كليموفسكي، أوقفت قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية والحرس الوطني محاولة مجموعة مسلحة من الأشخاص عبور حدود الدولة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241027/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يكشف-موعد-الانتخابات-الأوكرانية-1094214141.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
حاكم بريانسك: إحباط محاولة اختراق للمقاطعة من قبل مجموعة مسلحة
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية، ألكسندر بوغوماز، بإحباط محاولة اختراق للحدود الروسية في منطقة كليموفسكي الحدودية بالمقاطعة، حيث تم إطلاق النار على المجموعة المسلحة التي حاولت الاختراق.
وقال بوغوماز، في قناته عبر "تلغرام"، إنه "في 27 تشرين الأول/أكتوبر، في بلدة مانيف غير المأهولة بمنطقة كليموفسكي، أوقفت قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية والحرس الوطني محاولة مجموعة مسلحة من الأشخاص عبور حدود الدولة".
وأضاف: "تم إطلاق النيران على العدو المخترق".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو، وصدت وحدات المجموعة ثمانية هجمات مضادة للعدو، ووبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، واستسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.