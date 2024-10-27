https://sarabic.ae/20241027/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يكشف-موعد-الانتخابات-الأوكرانية-1094214141.html
رئيس مكتب زيلينسكي يكشف موعد الانتخابات الأوكرانية
رئيس مكتب زيلينسكي يكشف موعد الانتخابات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، بأن الانتخابات في أوكرانيا "ستجرى فور انتهاء النزاع المسلح، إذ أن جميع موارد كييف حاليًا تذهب إليه". 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T13:52+0000
2024-10-27T13:52+0000
2024-10-27T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال إرماك في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه "ستجرى الانتخابات مباشرة بعد انتهاء الحرب. وقد عبر زيلينسكي عن نفسه بوضوح شديد: إنه يريد أن تتاح لجميع الجنود فرصة التصويت، مثل اللاجئين في الخارج. ولكن اليوم يجب أن تذهب الموارد إلى الحرب"، وفق كلماته.ووفقا للرئيس الروسي، فإن بدء مفاوضات السلام سيؤدي إلى ضرورة رفع الأحكام العرفية، وبعد ذلك مباشرة سيكون من الضروري إجراء انتخابات رئاسية، والتي ربما لم تكن أوكرانيا مستعدة لها بعد.وكان زيلينسكي قد أعلن، في نهاية مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20241027/رئيس-الوزراء-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-الجهة-التي-أعدت-البنود-السرية-لخطة-زيلينسكي-النصر-1094209279.html
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روسيا
رئيس مكتب زيلينسكي يكشف موعد الانتخابات الأوكرانية
صرح رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، بأن الانتخابات في أوكرانيا "ستجرى فور انتهاء النزاع المسلح، إذ أن جميع موارد كييف حاليًا تذهب إليه".
وقال إرماك في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه "ستجرى الانتخابات مباشرة بعد انتهاء الحرب. وقد عبر زيلينسكي عن نفسه بوضوح شديد: إنه يريد أن تتاح لجميع الجنود فرصة التصويت، مثل اللاجئين في الخارج. ولكن اليوم يجب أن تذهب الموارد إلى الحرب"، وفق كلماته.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس" السادسة عشرة، إن قادة نظام كييف لا يريدون التفاوض مع روسيا.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن بدء مفاوضات السلام سيؤدي إلى ضرورة رفع الأحكام العرفية، وبعد ذلك مباشرة سيكون من الضروري إجراء انتخابات رئاسية، والتي ربما لم تكن أوكرانيا مستعدة لها بعد.
وكانت ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو/ آيار. وبحسب الدستور الأوكراني، فإن زيلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد، فيما لم يتم انتخاب أي رئيس جديد لأوكرانيا في الوقت الحالي.
وكان زيلينسكي قد أعلن
، في نهاية مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.