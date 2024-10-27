https://sarabic.ae/20241027/رئيس-الوزراء-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-الجهة-التي-أعدت-البنود-السرية-لخطة-زيلينسكي-النصر-1094209279.html
رئيس الوزراء الأوكراني السابق يكشف عن الجهة التي أعدت البنود السرية لخطة زيلينسكي "النصر"
رئيس الوزراء الأوكراني السابق يكشف عن الجهة التي أعدت البنود السرية لخطة زيلينسكي "النصر"
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، أن البنود السرية لما يسمى بـ "خطة النصر" لفلاديمير زيلينسكي أعدتها السلطات الأمريكية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T12:41+0000
2024-10-27T12:41+0000
2024-10-27T12:41+0000
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وكتب أزاروف على قناته في "تلغرام": "من الذي أعد بنود خطة زيلينسكي السرية لما يسمى بـ"خطة النصر"؟ الولايات المتحدة".وأضاف أزاروف: "إعلان زيلينسكي عن "خطة النصر" كان نوعًا من الإنذار النهائي من الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا".وسبق أن قدم زيلينسكي ما يسمى "خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني. تتضمن الوثيقة خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. على وجه الخصوص، تتضمن النقطة الأولى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية - رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة - نشر "قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا. وأكد زيلينسكي أن تنفيذ الخطة "يعتمد على الشركاء".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، فإن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.الخارجية الروسية تحذر من دعم "خطة زيلينسكي"تقرير: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي تتضمن استغلال الغرب لموارد أوكرانياالمجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمها
https://sarabic.ae/20241017/تصويت-برأيك-لماذا-لم-يدعم-زعماء-غربيون-خطة-النصر-التي-أعلن-عنها-زيلينسكي؟-1093869115.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الأوكراني السابق يكشف عن الجهة التي أعدت البنود السرية لخطة زيلينسكي "النصر"
كشف رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، أن البنود السرية لما يسمى بـ "خطة النصر" لفلاديمير زيلينسكي أعدتها السلطات الأمريكية.
وكتب أزاروف على قناته في "تلغرام": "من الذي أعد بنود خطة زيلينسكي السرية لما يسمى بـ"خطة النصر"؟ الولايات المتحدة".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قائمة من الأهداف على الأراضي الروسية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال زيلينسكي ومستشار رئيس مكتبه، ميخائيل بودولياكا، الذي عبر عن ”خطة النصر“، قالوا لروسيا: "كل ما لديكم - كل شيء مستهدف بقدراتنا لهزيمة هذه الأهداف".
وأضاف أزاروف: "إعلان زيلينسكي عن "خطة النصر" كان نوعًا من الإنذار النهائي من الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا".
وسبق أن قدم زيلينسكي ما يسمى "خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني. تتضمن الوثيقة خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. على وجه الخصوص، تتضمن النقطة الأولى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية - رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة - نشر "قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا. وأكد زيلينسكي أن تنفيذ الخطة "يعتمد على الشركاء".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، فإن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.