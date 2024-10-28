https://sarabic.ae/20241028/خبير-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-لصالح-أوكرانيا-هدف-مشروع-للقوات-الروسية-1094254036.html
خبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية
خبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مايكل معلوف، المحلل الأمني السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، بأن اكتشاف أسلحة ومعدات وممتلكات شخصية أجنبية، مثل كتاب صلاة باللغة البولندية، ودفتر يحتوي... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T16:34+0000
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وقال معلوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم يتعرضون للقتل والاستهداف، كما ينبغي أن يكون عليه الأمر"، مشيرا إلى أن هؤلاء المرتزقة "لعبة عادلة" (هدف مشروع) للقوات الروسية.وقال: "إذا تعرضنا لغزو أجنبي في هذا البلد من الخارج، من المحتمل أن تعمل الولايات المتحدة بنفس الطريقة، وبالتالي فإن روسيا تدافع سيادتها الإقليمية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20241028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اختراق-من-قبل-مجموعة-تخريبية-على-حدود-مقاطعة-بريانسك-1094246985.html
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حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك
خبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية
حصري
أفاد مايكل معلوف، المحلل الأمني السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، بأن اكتشاف أسلحة ومعدات وممتلكات شخصية أجنبية، مثل كتاب صلاة باللغة البولندية، ودفتر يحتوي على ملاحظات حول التدريب التكتيكي باللغة الإنجليزية، لدى جثث أربعة مخربين حاولوا التسلل عبر الحدود الروسية، يشير إلى أن المرتزقة الأجانب يعملون لصالح الأوكرانيين.
وقال معلوف لوكالة "سبوتنيك": "إنهم يتعرضون للقتل والاستهداف، كما ينبغي أن يكون عليه الأمر"، مشيرا إلى أن هؤلاء المرتزقة "لعبة عادلة" (هدف مشروع) للقوات الروسية.
وأشار إلى أن "العلامات" الموجودة على أحد القتلى تشير إلى أن الأخير كان من الولايات المتحدة، إذ لفت معلوف إلى أن العديد من المرتزقة من الولايات المتحدة توافدوا تحت رايات كييف ولقوا حتفهم نتيجة لذلك.
وقال: "إذا تعرضنا لغزو أجنبي في هذا البلد من الخارج، من المحتمل أن تعمل الولايات المتحدة بنفس الطريقة، وبالتالي فإن روسيا تدافع سيادتها الإقليمية".
وأوضح معلوف أن جثث المرتزقة القتلى كانت تحمل على ما يبدو "علامات تشير إلى انتماءاتهم الأجنبية في خدماتهم السابقة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".
ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.