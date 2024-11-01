https://sarabic.ae/20241101/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-425-مليون-دولار--1094403936.html

أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار. 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T18:29+0000

2024-11-01T18:29+0000

2024-11-01T18:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

وكما يشير البنتاغون، فإن "هذه الدفعة هي بالفعل رقم 69 على التوالي منذ أغسطس/ آب 2021، وكجزء من حزمة المساعدات الجديدة، ستحصل أوكرانيا على "قدرات إضافية لتلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك أنظمة اعتراض التهديدات الجوية، وذخائر أنظمة الصواريخ والمدفعية، والمركبات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات".ووفقا للبنتاغون، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع نحو 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية والتحالفات المرتبطة بها "لدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الحرجة في ساحة المعركة".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20241101/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقدم-تقريرا-إلى-الولايات-المتحدة-حول-الوضع-على-خط-الجبهة-1094403295.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا