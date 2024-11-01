https://sarabic.ae/20241101/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-425-مليون-دولار--1094403936.html
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T18:29+0000
2024-11-01T18:29+0000
2024-11-01T18:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكما يشير البنتاغون، فإن "هذه الدفعة هي بالفعل رقم 69 على التوالي منذ أغسطس/ آب 2021، وكجزء من حزمة المساعدات الجديدة، ستحصل أوكرانيا على "قدرات إضافية لتلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك أنظمة اعتراض التهديدات الجوية، وذخائر أنظمة الصواريخ والمدفعية، والمركبات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات".ووفقا للبنتاغون، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع نحو 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية والتحالفات المرتبطة بها "لدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الحرجة في ساحة المعركة".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241101/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقدم-تقريرا-إلى-الولايات-المتحدة-حول-الوضع-على-خط-الجبهة-1094403295.html
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روسيا
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار.
وكما يشير البنتاغون، فإن "هذه الدفعة هي بالفعل رقم 69 على التوالي منذ أغسطس/ آب 2021، وكجزء من حزمة المساعدات الجديدة، ستحصل أوكرانيا على "قدرات إضافية لتلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك أنظمة اعتراض التهديدات الجوية، وذخائر أنظمة الصواريخ والمدفعية، والمركبات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات".
على وجه الخصوص، تتضمن الحزمة ذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامس"، وصواريخ "ستينغر"، وذخيرة الطائرات، وذخائر أنظمة "هيمارس"، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم وعدد من الأسلحة الأخرى.
ووفقا للبنتاغون، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع نحو 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية والتحالفات المرتبطة بها "لدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الحرجة في ساحة المعركة".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا
بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.