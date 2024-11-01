https://sarabic.ae/20241101/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقدم-تقريرا-إلى-الولايات-المتحدة-حول-الوضع-على-خط-الجبهة-1094403295.html
وزير الدفاع الأوكراني يقدم تقريرا إلى الولايات المتحدة حول الوضع على خط الجبهة
وزير الدفاع الأوكراني يقدم تقريرا إلى الولايات المتحدة حول الوضع على خط الجبهة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، أبلغ الوفد الأمريكي بالوضع على الجبهة واشتكى من أن القوات المسلحة الأوكرانية... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T18:09+0000
2024-11-01T18:09+0000
2024-11-01T18:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب أميروف، تم عقد اجتماع في كييف مع وفد الكونغرس الأمريكي من الحزبين والسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك.ونقلت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أميروف في قناتها على "تلغرام"، أنه "أبلغنا الوفد بالوضع في ساحة المعركة... نحن نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز قواتنا الدفاعية. ولهذا نحتاج إلى الذخيرة وأنظمة المدفعية والمعدات الهندسية وأنظمة الدفاع الجوي. وأحد الجوانب المهمة أيضًا هو الرفع بشأن القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية على أراضي روسيا الاتحادية... ونعول على دعم الولايات المتحدة في هذا الشأن أيضًا".ووفقا له، فقد ناقشا أيضًا المجالات التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تعزيز الإنتاج الدفاعي الأوكراني.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241101/صحفية-أوكرانية-مئات-الآلاف-من-الناس-لقوا-حتفهم-بسبب-زيلينسكي-1094401693.html
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روسيا
وزير الدفاع الأوكراني يقدم تقريرا إلى الولايات المتحدة حول الوضع على خط الجبهة
أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، أبلغ الوفد الأمريكي بالوضع على الجبهة واشتكى من أن القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى ذخيرة وأسلحة.
وبحسب أميروف، تم عقد اجتماع في كييف مع وفد الكونغرس الأمريكي من الحزبين والسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك.
ونقلت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أميروف في قناتها على "تلغرام"، أنه "أبلغنا الوفد بالوضع في ساحة المعركة... نحن نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز قواتنا الدفاعية. ولهذا نحتاج إلى الذخيرة وأنظمة المدفعية والمعدات الهندسية وأنظمة الدفاع الجوي. وأحد الجوانب المهمة أيضًا هو الرفع بشأن القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية على أراضي روسيا الاتحادية... ونعول على دعم الولايات المتحدة في هذا الشأن أيضًا".
ووفقا له، فقد ناقشا أيضًا المجالات التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تعزيز الإنتاج الدفاعي الأوكراني.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشارك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، حيث أنها "تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا
بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.