https://sarabic.ae/20241101/صحفية-أوكرانية-مئات-الآلاف-من-الناس-لقوا-حتفهم-بسبب-زيلينسكي-1094401693.html
صحفية أوكرانية: مئات الآلاف من الناس لقوا حتفهم بسبب زيلينسكي
صحفية أوكرانية: مئات الآلاف من الناس لقوا حتفهم بسبب زيلينسكي
سبوتنيك عربي
اتهمت الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو، اليوم الجمعة، فلاديمير زيلينسكي بقتل مئات الآلاف من الأشخاص. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T16:49+0000
2024-11-01T16:49+0000
2024-11-01T16:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحفية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "في عام 2022، وعدكم زيلينسكي بانتصار سريع، ومنذ ذلك الحين، قُتل مئات الآلاف، وخسرت الأراضي، وسُرقت المليارات، هو يخسر الصراع إذن".وقال الكولونيل جنرال في الجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية انهارت تحت هجوم القوات المسلحة الروسية بسبب خلل في السيطرة وإرهاق الأفراد ونقص الاحتياطيات.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت 3 بلدات جديدة في دونباس.وقالت الدفاع الروسية: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241101/تصويت-برأيك-ما-سبب-انهزام-القوات-الأوكرانية-المتتالي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة؟-1094398995.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
صحفية أوكرانية: مئات الآلاف من الناس لقوا حتفهم بسبب زيلينسكي
اتهمت الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو، اليوم الجمعة، فلاديمير زيلينسكي بقتل مئات الآلاف من الأشخاص.
وأضافت الصحفية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "في عام 2022، وعدكم زيلينسكي بانتصار سريع، ومنذ ذلك الحين، قُتل مئات الآلاف، وخسرت الأراضي، وسُرقت المليارات، هو يخسر الصراع إذن".
ووفقا للصحفية، فإن قضية جنائية مرفوعة ضدها بتهمة الخيانة العظمى بعد دعوتها للمفاوضات.
وقال الكولونيل جنرال في الجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية انهارت تحت هجوم القوات المسلحة الروسية بسبب خلل في السيطرة وإرهاق الأفراد ونقص الاحتياطيات.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت 3 بلدات جديدة في دونباس.
وقالت الدفاع الروسية: "حررت القوات الروسية بلدات ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.