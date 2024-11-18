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بوريل: أؤيد رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية
بوريل: أؤيد رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه يؤيد توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T09:27+0000
2024-11-18T09:27+0000
2024-11-18T09:27+0000
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وأكد بوريل، الذي سيترك منصبه في الأسابيع المقبلة، أنه أيد منذ البداية رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية، وأنه ستتم مناقشة هذه القضية في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين.وقال بوريل في بروكسل قبل بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "موقفي دائمًا هو أن أوكرانيا لها الحق ليس فقط في إسقاط السهام، بل أيضًا في إصابة الرماة. وهذا يجب أن تتم مناقشته مرة أخرى، وآمل في التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي".ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانياتقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوريل: أؤيد رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه يؤيد توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية.
وأكد بوريل، الذي سيترك منصبه في الأسابيع المقبلة، أنه أيد منذ البداية رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية، وأنه ستتم مناقشة هذه القضية في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين.
وقال بوريل في بروكسل قبل بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "موقفي دائمًا هو أن أوكرانيا لها الحق ليس فقط في إسقاط السهام، بل أيضًا في إصابة الرماة. وهذا يجب أن تتم مناقشته مرة أخرى، وآمل في التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.
ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".
بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى
من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.