https://sarabic.ae/20241112/بوريل-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يقرر-ما-إذا-كان-سيواصل-دعم-أوكرانيا-1094741167.html
بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانيا
بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T20:24+0000
2024-11-12T20:24+0000
2024-11-12T20:24+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
وأكد بوريل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لدونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف "تحت أي سيناريو محتمل".ونقلت خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كلمات بوريل، الذي قال: "لقد تطور وضع دبلوماسي جديد في العالم، يتسم بظهور سيناريو جديد بمشاركة رئيس أمريكي جديد. وهذا يخلق وضعاً يصبح فيه الأمريكيون من جهة، والأوروبيون من جهة، ومن ناحية أخرى، يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيواصلون دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".وأوضح بوريل أنه في الاجتماعات المقبلة لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيطرح السؤال مع الوزراء حول "ما هي عواقب القرار الأمريكي المستقبلي بشأن ما إذا كان أو لا؟ بعدم الاستمرار في دعم أوكرانيا"، و"كيف يمكن للأوروبيين الاستجابة لهذا الوضع". وقد عارض بوريل، مؤخرًا مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وأصر على تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام" التي طرحها، فلاديمير زيلينسكي، واستمرار ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا. كما أنه يدعم بقوة فكرة كييف بالسماح بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية، بالأسلحة التي يزودها بها الغرب.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ذهب إلى بروكسل للمناقشة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي آفاق دعم كييف.ولم يعلن دونالد ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، رسميًا بعد عن خططه فيما يتعلق بأوكرانيا. وفي السابق، صرح مرارًا وتكرارًا أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، وانتقد أيضًا زيلينسكي. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في اتخاذ قرار حول الضربات الأوكرانية في روسيا
https://sarabic.ae/20241109/بوريل-يعد-كييف-بتدريب-75-ألف-جندي-أوكراني-خلال-أشهر-1094634521.html
https://sarabic.ae/20240829/بوريل-العديد-من-دول-الاتحاد-الأوروبي-تدعم-هجوم-أوكرانيا-على-كورسك-الروسية-1092216894.html
https://sarabic.ae/20241015/بوريل-من-غير-المرجح-أن-ترغم-روسيا-على-الهدنة-بالوسائل-العسكرية-1093761651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانيا
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف "تحت أي سيناريو محتمل".
وأكد بوريل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لدونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف "تحت أي سيناريو محتمل".
ونقلت خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كلمات بوريل، الذي قال: "لقد تطور وضع دبلوماسي جديد في العالم، يتسم بظهور سيناريو جديد بمشاركة رئيس أمريكي جديد. وهذا يخلق وضعاً يصبح فيه الأمريكيون من جهة، والأوروبيون من جهة، ومن ناحية أخرى، يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيواصلون دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".
وأضاف بوريل: "لا يمكننا أن نجد أنفسنا في موقف حيث تتصرف الولايات المتحدة ويكتفي الأوروبيون بالرد عليها. يجب أن نتحمل نصيبنا من المسؤولية. يجب أن نؤكد لأوكرانيا أن دعمنا سيستمر".
وأوضح بوريل أنه في الاجتماعات المقبلة لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي،
يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيطرح السؤال مع الوزراء حول "ما هي عواقب القرار الأمريكي المستقبلي بشأن ما إذا كان أو لا؟ بعدم الاستمرار في دعم أوكرانيا"، و"كيف يمكن للأوروبيين الاستجابة لهذا الوضع".
وقد عارض بوريل، مؤخرًا مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وأصر على تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام" التي طرحها، فلاديمير زيلينسكي، واستمرار ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا. كما أنه يدعم بقوة فكرة كييف بالسماح بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية،
بالأسلحة التي يزودها بها الغرب.
وأشار إلى أنه توقف خصيصا في وارسو بعد زيارة إلى كييف، لأن هذا البلد يعتبر في الاتحاد الأوروبي "الداعم الأكثر حسما لمساعدة أوكرانيا"، وأراد أن يناقش مع السلطات البولندية كيفية إقناع وزراء الدول الأخرى ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا فيما قد يحدث لأوروبا.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ذهب إلى بروكسل للمناقشة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي آفاق دعم كييف.
ولم يعلن دونالد ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، رسميًا بعد عن خططه فيما يتعلق بأوكرانيا. وفي السابق، صرح مرارًا وتكرارًا أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا
في يوم واحد.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا النهج الأمريكي
تجاه الصراع في أوكرانيا، وانتقد أيضًا زيلينسكي. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.