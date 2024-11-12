https://sarabic.ae/20241112/بوريل-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يقرر-ما-إذا-كان-سيواصل-دعم-أوكرانيا-1094741167.html

بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانيا

بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T20:24+0000

2024-11-12T20:24+0000

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وأكد بوريل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لدونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف "تحت أي سيناريو محتمل".ونقلت خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كلمات بوريل، الذي قال: "لقد تطور وضع دبلوماسي جديد في العالم، يتسم بظهور سيناريو جديد بمشاركة رئيس أمريكي جديد. وهذا يخلق وضعاً يصبح فيه الأمريكيون من جهة، والأوروبيون من جهة، ومن ناحية أخرى، يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيواصلون دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".وأوضح بوريل أنه في الاجتماعات المقبلة لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيطرح السؤال مع الوزراء حول "ما هي عواقب القرار الأمريكي المستقبلي بشأن ما إذا كان أو لا؟ بعدم الاستمرار في دعم أوكرانيا"، و"كيف يمكن للأوروبيين الاستجابة لهذا الوضع". وقد عارض بوريل، مؤخرًا مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وأصر على تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام" التي طرحها، فلاديمير زيلينسكي، واستمرار ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا. كما أنه يدعم بقوة فكرة كييف بالسماح بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية، بالأسلحة التي يزودها بها الغرب.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ذهب إلى بروكسل للمناقشة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي آفاق دعم كييف.ولم يعلن دونالد ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، رسميًا بعد عن خططه فيما يتعلق بأوكرانيا. وفي السابق، صرح مرارًا وتكرارًا أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، وانتقد أيضًا زيلينسكي. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في اتخاذ قرار حول الضربات الأوكرانية في روسيا

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