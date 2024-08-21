https://sarabic.ae/20240821/بوريل-يدعو-لرفع-الحظر-المفروض-على-القوات-الأوكرانية-لضرب-العمق-الروسي-1091971594.html

بوريل يدعو لرفع الحظر المفروض على القوات الأوكرانية لضرب العمق الروسي

بوريل يدعو لرفع الحظر المفروض على القوات الأوكرانية لضرب العمق الروسي

سبوتنيك عربي

زعم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن رفع الحظر المفروض على ضربات كييف بالأسلحة الغربية لعمق الأراضي الروسية... 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T16:15+0000

2024-08-21T16:15+0000

2024-08-21T16:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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ووعد بوريل بمناقشة زيادة الدعم إلى أوكرانيا، الأسبوع المقبل، مع وزراء الخارجية ووزارء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بشكل كامل في مواجهتها ضد روسيا.ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 أغسطس/آب الجاري.

https://sarabic.ae/20240821/خبير-الناتو-متورط--في-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-وأمريكا-جلبت-قوات-من-جبهة-النصرة-إلى-أوكرانيا--1091967884.html

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الأخبار

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