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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/بوريل-يدعو-لرفع-الحظر-المفروض-على-القوات-الأوكرانية-لضرب-العمق-الروسي-1091971594.html
بوريل يدعو لرفع الحظر المفروض على القوات الأوكرانية لضرب العمق الروسي
بوريل يدعو لرفع الحظر المفروض على القوات الأوكرانية لضرب العمق الروسي
سبوتنيك عربي
زعم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن رفع الحظر المفروض على ضربات كييف بالأسلحة الغربية لعمق الأراضي الروسية... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T16:15+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووعد بوريل بمناقشة زيادة الدعم إلى أوكرانيا، الأسبوع المقبل، مع وزراء الخارجية ووزارء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بشكل كامل في مواجهتها ضد روسيا.ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 أغسطس/آب الجاري.
https://sarabic.ae/20240821/خبير-الناتو-متورط--في-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-وأمريكا-جلبت-قوات-من-جبهة-النصرة-إلى-أوكرانيا--1091967884.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
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بوريل يدعو لرفع الحظر المفروض على القوات الأوكرانية لضرب العمق الروسي

16:15 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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زعم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن رفع الحظر المفروض على ضربات كييف بالأسلحة الغربية لعمق الأراضي الروسية يمكن أن "يسهم في جهود حفظ السلام".
ووعد بوريل بمناقشة زيادة الدعم إلى أوكرانيا، الأسبوع المقبل، مع وزراء الخارجية ووزارء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.

وكتب بوريل على منصة "إكس": "إزالة القيود المفروضة على استخدام القدرات ضد الجيش الروسي المشارك في الهجوم على أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي يمكن أن يكون له عدة عواقب مهمة، تعزيز الدفاع عن النفس في أوكرانيا، وإنقاذ الأرواح والحد من الدمار في أوكرانيا، والمساعدة في تعزيز جهود حفظ السلام"، على حد قوله.

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بشكل كامل في مواجهتها ضد روسيا.

وتابع: "أتطلع إلى الاجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا والمناقشة مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل حول كيفية المضي قدما في دعمنا لأوكرانيا".

ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 أغسطس/آب الجاري.
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