مصدر بالشيوخ الأمريكي: الاتصالات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا قد لا تتم قريبا

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السينما والرسائل السياسية
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28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
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ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
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183 د
كواليس السينما
السينما والهيمنة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/مصدر-بالشيوخ-الأمريكي-الاتصالات-بين-أمريكا-وروسيا-بشأن-أوكرانيا-قد-لا-تتم-قريبا-1091942845.html
مصدر بالشيوخ الأمريكي: الاتصالات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا قد لا تتم قريبا
مصدر بالشيوخ الأمريكي: الاتصالات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا قد لا تتم قريبا
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المجلس يعتقد أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن القضية الأوكرانية غير محتملة في المستقبل... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T03:34+0000
2024-08-21T03:34+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو حول رؤيته لاحتمالية وجود اتصالات قريبة بين واشنطن وموسكو حول الملف الأوكراني: "ليس في أي وقت قريب".وأشار المصدر إلى أن أي تواصل بين الدول، "خاصة خلال أوقات التوتر، هو أكثر فائدة بكثير من غيابها الكامل".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240819/لافروف-التقارير-حول-وجود-اتصالات-بين-روسيا-وأوكرانيا-بوساطة-قطر-وتركيا-مجرد-إشاعات-1091902849.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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مجلس الشيوخ الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الشيوخ الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر بالشيوخ الأمريكي: الاتصالات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا قد لا تتم قريبا

03:34 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المجلس يعتقد أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن القضية الأوكرانية غير محتملة في المستقبل القريب.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو حول رؤيته لاحتمالية وجود اتصالات قريبة بين واشنطن وموسكو حول الملف الأوكراني: "ليس في أي وقت قريب".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: التقارير حول وجود اتصالات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر وتركيا مجرد إشاعات
19 أغسطس, 16:31 GMT
وأشار المصدر إلى أن أي تواصل بين الدول، "خاصة خلال أوقات التوتر، هو أكثر فائدة بكثير من غيابها الكامل".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 21:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 20:37 GMT
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