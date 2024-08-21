https://sarabic.ae/20240821/مصدر-بالشيوخ-الأمريكي-الاتصالات-بين-أمريكا-وروسيا-بشأن-أوكرانيا-قد-لا-تتم-قريبا-1091942845.html
مصدر بالشيوخ الأمريكي: الاتصالات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا قد لا تتم قريبا
مصدر بالشيوخ الأمريكي: الاتصالات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا قد لا تتم قريبا
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المجلس يعتقد أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن القضية الأوكرانية غير محتملة في المستقبل... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T03:34+0000
2024-08-21T03:34+0000
2024-08-21T03:34+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو حول رؤيته لاحتمالية وجود اتصالات قريبة بين واشنطن وموسكو حول الملف الأوكراني: "ليس في أي وقت قريب".وأشار المصدر إلى أن أي تواصل بين الدول، "خاصة خلال أوقات التوتر، هو أكثر فائدة بكثير من غيابها الكامل".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240819/لافروف-التقارير-حول-وجود-اتصالات-بين-روسيا-وأوكرانيا-بوساطة-قطر-وتركيا-مجرد-إشاعات-1091902849.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجلس الشيوخ الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الشيوخ الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر بالشيوخ الأمريكي: الاتصالات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا قد لا تتم قريبا
صرح مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المجلس يعتقد أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن القضية الأوكرانية غير محتملة في المستقبل القريب.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو حول رؤيته لاحتمالية وجود اتصالات قريبة بين واشنطن وموسكو حول الملف الأوكراني: "ليس في أي وقت قريب".
وأشار المصدر إلى أن أي تواصل بين الدول، "خاصة خلال أوقات التوتر، هو أكثر فائدة بكثير من غيابها الكامل".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو،
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.