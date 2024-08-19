https://sarabic.ae/20240819/لافروف-التقارير-حول-وجود-اتصالات-بين-روسيا-وأوكرانيا-بوساطة-قطر-وتركيا-مجرد-إشاعات-1091902849.html
لافروف: التقارير حول وجود اتصالات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر وتركيا مجرد إشاعات
لافروف: التقارير حول وجود اتصالات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر وتركيا مجرد إشاعات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التقارير حول بعض الاتصالات السرية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر وتركيا مجرد إشاعات، مشيرا إلى أن مثل... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T16:31+0000
2024-08-19T16:31+0000
2024-08-19T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "الإشاعات التي ظهرت مؤخرا حول بعض الاتصالات السرية لإعداد مفاوضات بشأن منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر، كانت هناك أيضا شائعات بأن جيراننا الأتراك يخططون لمحاولة التوسط بطريقة ما في مجال الأمن الغذائي، وهذا في سياق ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود، أنتم تعرفون الغرض من مثل هذه الأفكار".وقال لافروف في تصريح للصحفي الروسي، بافيل زاروبين، تعليقا على نهج الدول الغربية من هجمات كييف على مقاطعة كورسك: "لقد احترقت قبعة اللص منذ وقت طويل. هذا التطور من "لا علاقة لنا به"، "لم يسألنا أحد" تحول فيما بعد إلى عبارة "نعم"، تم الاتصال بنا، ولم نسمح بذلك، ولكن زالوجني (القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة لأوكرانيا) عصى الأوامر. اسمع، هذا كلام طفولي. الجميع يفهم جيدًا أن زيلينسكي لم يكن ليقرر أبدًا القيام بذلك، وهذا هو بالطبع قرار زيلينسكي. لم يكن ليجرؤ أبدًا على القيام بذلك لو لم تعهد الولايات المتحدة بذلك".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديولانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حدود مقاطعة كورسك... فيديو
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روسيا
لافروف: التقارير حول وجود اتصالات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر وتركيا مجرد إشاعات
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التقارير حول بعض الاتصالات السرية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر وتركيا مجرد إشاعات، مشيرا إلى أن مثل هذه التقارير تهدف للإعداد لعقد مؤتمر في سويسرا وهو أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو.
وقال لافروف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "الإشاعات التي ظهرت مؤخرا حول بعض الاتصالات السرية لإعداد مفاوضات بشأن منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا بوساطة قطر، كانت هناك أيضا شائعات بأن جيراننا الأتراك يخططون لمحاولة التوسط بطريقة ما في مجال الأمن الغذائي، وهذا في سياق ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود، أنتم تعرفون الغرض من مثل هذه الأفكار".
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن فلاديمير زيلينسكي لم يكن ليقرر مهاجمة مقاطعة كورسك لو لم تطلب منه الولايات المتحدة القيام بذلك.
وقال لافروف في تصريح للصحفي الروسي، بافيل زاروبين، تعليقا على نهج الدول الغربية من هجمات كييف على مقاطعة كورسك: "لقد احترقت قبعة اللص منذ وقت طويل. هذا التطور من "لا علاقة لنا به"، "لم يسألنا أحد" تحول فيما بعد إلى عبارة "نعم"، تم الاتصال بنا، ولم نسمح بذلك، ولكن زالوجني (القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة لأوكرانيا) عصى الأوامر. اسمع، هذا كلام طفولي. الجميع يفهم جيدًا أن زيلينسكي لم يكن ليقرر أبدًا القيام بذلك، وهذا هو بالطبع قرار زيلينسكي. لم يكن ليجرؤ أبدًا على القيام بذلك لو لم تعهد الولايات المتحدة بذلك".
وأكد لافروف أن لا أحد يشك اليوم في أن واشنطن تقف وراء تفجيرات "التيار الشمالي" التي تركت أوروبا دون وقود روسي رخيص.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو،
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.