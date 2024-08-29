https://sarabic.ae/20240829/بوريل-العديد-من-دول-الاتحاد-الأوروبي-تدعم-هجوم-أوكرانيا-على-كورسك-الروسية-1092216894.html
بوريل: العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم هجوم أوكرانيا على كورسك الروسية
بوريل: العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم هجوم أوكرانيا على كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
صرح مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العديد من دول التكتل الأوروبي، أيدت هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، لافتًا إلى أهمية زيادة... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T18:03+0000
2024-08-29T18:03+0000
2024-08-29T18:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوريل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "العديد من الدول الأعضاء تعرب عن دعمها لعملية كورسك كجزء من حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة... لدينا الكثير من المعلومات حول الوضع في ساحة المعركة، ولقد أخبرت الدول بالحاجة إلى زيادة إمدادات المعدات العسكرية"، وفق وصفه.وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240829/مشاهد-لـلانتسيت-الروسية-وهي-تدمر-مدرعة-أمريكية-الصنع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1092216434.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوريل: العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم هجوم أوكرانيا على كورسك الروسية
صرح مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العديد من دول التكتل الأوروبي، أيدت هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، لافتًا إلى أهمية زيادة الدعم العسكري لكييف.
وقال بوريل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "العديد من الدول الأعضاء تعرب عن دعمها لعملية كورسك كجزء من حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة... لدينا الكثير من المعلومات حول الوضع في ساحة المعركة، ولقد أخبرت الدول بالحاجة إلى زيادة إمدادات المعدات العسكرية"، وفق وصفه.
وأكد بوريل "أهمية النهج الدبلوماسي لحل الأزمة في أوكرانيا وهي خطوة آخذة في الازدياد، لكن الاتحاد الأوروبي لا ينظر إلا في خطة فلاديمير زيلينسكي".
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.