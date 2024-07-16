https://sarabic.ae/20240716/بوريل-التوصل-إلى-اتفاقات-في-الاتحاد-الأوروبي-سيصبح-أكثر-صعوبة-1090855864.html
بوريل: التوصل إلى اتفاقات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة
بوريل: التوصل إلى اتفاقات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فبي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T15:25+0000
2024-07-16T15:25+0000
2024-07-16T15:25+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
فيكتور أوربان
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وأعلن بوريل، خلال مقابلته مع قناة "تي في إي"، أن "التوصل إلى اتفاقات سيصبح أكثر تعقيدا، لكن الديناميات تبقى في ذات المستوى، وتثير مسألة الأمن في دول الاتحاد الازعاج، حيث إذا واجهنا حربين لا نشارك فيهما لكنهما تؤثران علينا وهما النزاعات في أوكرانيا وغزة اللذان أصبحا أكثر دراماتيكية من حيث خسائر المدنيين ومعاناة سكان غزة، كما يوجد رهائن لم يتم الإفراج عنها".وعلّق بوريل على زيارات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدول عدة، قائلا: "لأوربان كل الحق بأنه يلتقي بكل من يريد، وينفذ السياسة الخارجية السيادية لبلاده، إذا كان ذلك لا يخالف السياسة العامة للاتحاد".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في 5 يوليو/ تموز الجاري، والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أوربان إن زيارته لموسكو هي"بداية مهمة السلام" التي كانت بدايتها في زيارته لكييف في الـ2 يوليو الجاري. ولاحقا، في الـ8 يوليو الجاري، زار أوربان العاصمة الصينية بكين، حيث أعلن أن بلاده تعارض مواجهة أوروبا للصين، وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.
https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يقدم-خطته-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والكرملين-يعلق--1090805147.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, فيكتور أوربان
أخبار الاتحاد الأوروبي, فيكتور أوربان
بوريل: التوصل إلى اتفاقات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة
صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فبي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيصبح أصعب مما هو حاليا، وذلك في إطار انعقاد البرلمان الأوروبي الجديد الأكثر انقساما.
وأعلن بوريل، خلال مقابلته مع قناة "تي في إي"، أن "التوصل إلى اتفاقات سيصبح أكثر تعقيدا، لكن الديناميات تبقى في ذات المستوى، وتثير مسألة الأمن في دول الاتحاد الازعاج، حيث إذا واجهنا حربين لا نشارك فيهما لكنهما تؤثران علينا وهما النزاعات في أوكرانيا وغزة اللذان أصبحا أكثر دراماتيكية من حيث خسائر المدنيين ومعاناة سكان غزة، كما يوجد رهائن لم يتم الإفراج عنها".
وأشار بوريل، الذي سيترك منصبه في الأشهر المقبلة، إلى أن جهاز التشريع الأوروبي المقبل ستكون فيه "مسائل الأمن أكثر أهمية"، وفي هذا السياق دعا أوروبا إلى "التوحد أكثر مما هي عليه الآن".
وعلّق بوريل على زيارات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدول عدة، قائلا: "لأوربان كل الحق بأنه يلتقي بكل من يريد، وينفذ السياسة الخارجية السيادية لبلاده، إذا كان ذلك لا يخالف السياسة العامة للاتحاد".
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في 5 يوليو/ تموز الجاري، والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أوربان إن زيارته لموسكو هي"بداية مهمة السلام" التي كانت بدايتها في زيارته لكييف في الـ2 يوليو الجاري. ولاحقا، في الـ8 يوليو الجاري، زار أوربان العاصمة الصينية بكين، حيث أعلن أن بلاده تعارض مواجهة أوروبا للصين، وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.