بوريل: التوصل إلى اتفاقات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة

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بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
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https://sarabic.ae/20240716/بوريل-التوصل-إلى-اتفاقات-في-الاتحاد-الأوروبي-سيصبح-أكثر-صعوبة-1090855864.html
بوريل: التوصل إلى اتفاقات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة
بوريل: التوصل إلى اتفاقات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فبي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T15:25+0000
2024-07-16T15:25+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
فيكتور أوربان
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وأعلن بوريل، خلال مقابلته مع قناة "تي في إي"، أن "التوصل إلى اتفاقات سيصبح أكثر تعقيدا، لكن الديناميات تبقى في ذات المستوى، وتثير مسألة الأمن في دول الاتحاد الازعاج، حيث إذا واجهنا حربين لا نشارك فيهما لكنهما تؤثران علينا وهما النزاعات في أوكرانيا وغزة اللذان أصبحا أكثر دراماتيكية من حيث خسائر المدنيين ومعاناة سكان غزة، كما يوجد رهائن لم يتم الإفراج عنها".وعلّق بوريل على زيارات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدول عدة، قائلا: "لأوربان كل الحق بأنه يلتقي بكل من يريد، وينفذ السياسة الخارجية السيادية لبلاده، إذا كان ذلك لا يخالف السياسة العامة للاتحاد".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في 5 يوليو/ تموز الجاري، والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أوربان إن زيارته لموسكو هي"بداية مهمة السلام" التي كانت بدايتها في زيارته لكييف في الـ2 يوليو الجاري. ولاحقا، في الـ8 يوليو الجاري، زار أوربان العاصمة الصينية بكين، حيث أعلن أن بلاده تعارض مواجهة أوروبا للصين، وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.
https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يقدم-خطته-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والكرملين-يعلق--1090805147.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, فيكتور أوربان
أخبار الاتحاد الأوروبي, فيكتور أوربان

بوريل: التوصل إلى اتفاقات في الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر صعوبة

15:25 GMT 16.07.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فبي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيصبح أصعب مما هو حاليا، وذلك في إطار انعقاد البرلمان الأوروبي الجديد الأكثر انقساما.
وأعلن بوريل، خلال مقابلته مع قناة "تي في إي"، أن "التوصل إلى اتفاقات سيصبح أكثر تعقيدا، لكن الديناميات تبقى في ذات المستوى، وتثير مسألة الأمن في دول الاتحاد الازعاج، حيث إذا واجهنا حربين لا نشارك فيهما لكنهما تؤثران علينا وهما النزاعات في أوكرانيا وغزة اللذان أصبحا أكثر دراماتيكية من حيث خسائر المدنيين ومعاناة سكان غزة، كما يوجد رهائن لم يتم الإفراج عنها".

وأشار بوريل، الذي سيترك منصبه في الأشهر المقبلة، إلى أن جهاز التشريع الأوروبي المقبل ستكون فيه "مسائل الأمن أكثر أهمية"، وفي هذا السياق دعا أوروبا إلى "التوحد أكثر مما هي عليه الآن".

فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
أوربان يقدم خطته لحل الصراع في أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والكرملين يعلق
أمس, 10:02 GMT
وعلّق بوريل على زيارات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدول عدة، قائلا: "لأوربان كل الحق بأنه يلتقي بكل من يريد، وينفذ السياسة الخارجية السيادية لبلاده، إذا كان ذلك لا يخالف السياسة العامة للاتحاد".
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في 5 يوليو/ تموز الجاري، والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أوربان إن زيارته لموسكو هي"بداية مهمة السلام" التي كانت بدايتها في زيارته لكييف في الـ2 يوليو الجاري. ولاحقا، في الـ8 يوليو الجاري، زار أوربان العاصمة الصينية بكين، حيث أعلن أن بلاده تعارض مواجهة أوروبا للصين، وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.
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