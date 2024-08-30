https://sarabic.ae/20240830/وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-يفشلون-في-اتخاذ-قرار-حول-الضربات-الأوكرانية-في-روسيا--1092239381.html

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في اتخاذ قرار حول الضربات الأوكرانية في روسيا

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في اتخاذ قرار حول الضربات الأوكرانية في روسيا

سبوتنيك عربي

صرح مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب نتائج اجتماع وزاري غير رسمي في بروكسل، أن رؤساء وزارات الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T17:11+0000

2024-08-30T17:11+0000

2024-08-30T17:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بوريل "موقفي هو أنه من الضروري منح أوكرانيا الفرصة لضرب تلك الأماكن التي تشن منها الهجمات من الأراضي الروسية، لكن الدول لديها آراء مختلفة وقررت ترك مثل هذا القرار مستوى دول الاتحاد الأوروبي كل على حدى ".وخلص الدبلوماسي إلى القول: "أنا لا أوافق على ذلك، هذه مجرد مساعدة لأوكرانيا، لكن بعض الدول تعتقد ذلك، لذلك لن يكون هناك حل لعموم أوروبا".ودعا بوريل إلى رفع القيود المفروضة على الهجمات التي يشنها نظام كييف في عمق روسيا قبل يوم من بدء اجتماع رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بودابست تعارض الهجمات على الأراضي الروسية، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

https://sarabic.ae/20240830/بوريل-يتلاعب-بالكلمات-لكي-لا-يضع-الاتحاد-الأوروبي-في-حالة-الحرب-مع-روسيا-1092225298.html

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