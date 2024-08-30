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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-يفشلون-في-اتخاذ-قرار-حول-الضربات-الأوكرانية-في-روسيا--1092239381.html
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في اتخاذ قرار حول الضربات الأوكرانية في روسيا
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في اتخاذ قرار حول الضربات الأوكرانية في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب نتائج اجتماع وزاري غير رسمي في بروكسل، أن رؤساء وزارات الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T17:11+0000
2024-08-30T17:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بوريل "موقفي هو أنه من الضروري منح أوكرانيا الفرصة لضرب تلك الأماكن التي تشن منها الهجمات من الأراضي الروسية، لكن الدول لديها آراء مختلفة وقررت ترك مثل هذا القرار مستوى دول الاتحاد الأوروبي كل على حدى ".وخلص الدبلوماسي إلى القول: "أنا لا أوافق على ذلك، هذه مجرد مساعدة لأوكرانيا، لكن بعض الدول تعتقد ذلك، لذلك لن يكون هناك حل لعموم أوروبا".ودعا بوريل إلى رفع القيود المفروضة على الهجمات التي يشنها نظام كييف في عمق روسيا قبل يوم من بدء اجتماع رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بودابست تعارض الهجمات على الأراضي الروسية، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
https://sarabic.ae/20240830/بوريل-يتلاعب-بالكلمات-لكي-لا-يضع-الاتحاد-الأوروبي-في-حالة-الحرب-مع-روسيا-1092225298.html
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روسيا
روسيا

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يفشلون في اتخاذ قرار حول الضربات الأوكرانية في روسيا

17:11 GMT 30.08.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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صرح مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب نتائج اجتماع وزاري غير رسمي في بروكسل، أن رؤساء وزارات الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا قرارًا مشتركًا بشأن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية.
وأضاف بوريل "موقفي هو أنه من الضروري منح أوكرانيا الفرصة لضرب تلك الأماكن التي تشن منها الهجمات من الأراضي الروسية، لكن الدول لديها آراء مختلفة وقررت ترك مثل هذا القرار مستوى دول الاتحاد الأوروبي كل على حدى ".

وبحسب بوريل، ترى بعض الدول أن رفع هذا الحظر سيعني بداية حرب مع موسكو.

وخلص الدبلوماسي إلى القول: "أنا لا أوافق على ذلك، هذه مجرد مساعدة لأوكرانيا، لكن بعض الدول تعتقد ذلك، لذلك لن يكون هناك حل لعموم أوروبا".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"
09:06 GMT
ودعا بوريل إلى رفع القيود المفروضة على الهجمات التي يشنها نظام كييف في عمق روسيا قبل يوم من بدء اجتماع رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، صرح بوريل عقب الاجتماع بأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بودابست تعارض الهجمات على الأراضي الروسية، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة17:59 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT
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