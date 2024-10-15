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الإنسان والثقافة
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241015/بوريل-من-غير-المرجح-أن-ترغم-روسيا-على-الهدنة-بالوسائل-العسكرية-1093761651.html
بوريل: من غير المرجح أن ترغم روسيا على الهدنة بالوسائل العسكرية
بوريل: من غير المرجح أن ترغم روسيا على الهدنة بالوسائل العسكرية
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إجبار روسيا على إبرام وقف إطلاق النار عسكرياً يبدو احتمالاً بعيدًا للغاية. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T06:17+0000
2024-10-15T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوريل، في أعقاب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "هناك منطق استراتيجي في تعزيز أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا لإجبار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن يجب أن أعترف بأن هذا يبدو احتمالًا بعيدًا جدًا".وكما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لم تكن هناك حتى الآن أي مقترحات جادة لحل الصراع الأوكراني؛ وتظهر البيانات حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام الغربية "مثل جاك في الصندوق".وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، قال الرئيس بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يضربون المدنيين بشكل عشوائي أو البنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، التي عبّر عنها رئيس الدولة الروسية سابقًا، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة مع الأخذ في الاعتبار هذه المغامرة، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.جندي أوكراني يكشف متى توقفت رغبة الأشخاص بالانضمام إلى القوات الأوكرانيةوزير الخارجية المجري: انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعني نشوب صراع بين الحلف وروسيا
https://sarabic.ae/20240913/الكرملين-تصريحات-بوتين-حول-عواقب-استخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-أراضينا-واضحة-ولا-لبس-فيها--1092671038.html
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بوريل: من غير المرجح أن ترغم روسيا على الهدنة بالوسائل العسكرية

06:17 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إجبار روسيا على إبرام وقف إطلاق النار عسكرياً يبدو احتمالاً بعيدًا للغاية.
وقال بوريل، في أعقاب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "هناك منطق استراتيجي في تعزيز أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا لإجبار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن يجب أن أعترف بأن هذا يبدو احتمالًا بعيدًا جدًا".
وكما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لم تكن هناك حتى الآن أي مقترحات جادة لحل الصراع الأوكراني؛ وتظهر البيانات حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام الغربية "مثل جاك في الصندوق".
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
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وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، قال الرئيس بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يضربون المدنيين بشكل عشوائي أو البنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، التي عبّر عنها رئيس الدولة الروسية سابقًا، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة مع الأخذ في الاعتبار هذه المغامرة، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.
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